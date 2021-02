Kim Kardashian a cerut divorţul de rapperul Kanye West

Kim Kardashian s-a căsătorit cu Kanye West în mai 2014.

Vedeta americană de televiziune, Kim Kardashian, a cerut oficial divorţul de soţul ei, rapperul şi antreprenorul Kanye West, vineri, 19 februarie, potrivit mai multor surse.

O reprezentantă a lui Kim Kardashian a confirmat că a finalizat documentele care pun capăt celor şapte ani de căsătorie.

Kim Kardashian a depus actele pentru a divorța de Kanye West

Nici Kim, nici Kanye West nu au comentat public această informație, notează BBC.



Kim Kardashian, în vârstă de 40 de ani, care a devenit celebră datorită reality show-ului ”Keeping Up With the Kardashians”, s-a căsătorit cu Kanye West în mai 2014.

Problemele în cuplu s-au intensificat anul trecut, după ce Kanye West a recunoscut că suferă de o tulburare bipolară.

Kim Kardashian nu a fost văzută purtând verigheta în ultima perioadă.

