Imagini din vila de lux în care locuiește Liviu Vârciu împreună cu familia. Are buncăr şi cinema

Cunoscutul solist al trupei L.A., Liviu Vârciu locuiește într-o vilă de lux din București. Artistul a făcut publice mai multe fotografii și clipuri video în care prezintă casa sa.

Sursa foto: Facebook | Vârciu Liviu | Youtube | Liviu Vârciu

Prezentatorul TV, Liviu Vârciu locuiește împreună cu partenera sa de viață și cei trei copii într-o vilă spațioasă, de lux din București.

Potrivit omului de televiziune construcția casei a necesitat multă muncă și efort. Ba chiar au fost momente când nu mai avea bani pentru finalizarea construcției.

În GALERIA FOTO de mai jos puteți vedea mai multe imagini cu vila lui Liviu Vârciu.

Casa celor lor doi este inspirată din vilele vedetelor internaționale. Elementele decorative din marmură se îmbină armonios într-un design modern. Construcția este în formă pătrată, iar noaptea este acoperită de lumini.

La parter, Liviu Vârciu are un living spațios, cu o canapea albă, o bucătărie, dar și o baie de serviciu. La etaj se află dormitoarele, dar și cinematograful lui. Casa are mai multe terase, o saună și chiar și un buncăr.

Liviu Vârciu are propriul cinema la el acasă

Liviu Vârciu a ales să construiască un cinema în propria casă pentru că are o pasiune pentru filme. “Pentru că sunt pasionat de filme, am creat un mic cinema cu opt locuri. Aici am deja sute de filme pe DVD-uri și Blu-ray, pe care le-am achiziționat, respectând artiștii. Nu sunt adeptul descărcării ilegale de filme de pe internet”, a dezvăluit Liviu Vârciu într-un interviu acordat Antenei Stras.

Vedeta susține că a urmărit îndeaproape fiecare etapă a construcției, dorind ca totul să iasă așa cum și-a propus, potrivit a1.ro. Liviu Vârciu își arată des casa în mediul online, pe Instagram sau pe canalul său de Youtube.