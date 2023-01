Au fost anunţate nominalizările la Oscar 2023. Cine are şanse să primească un trofeu

Cea de-a 95-a ceremonie a Premiilor Oscar va onora producţiile lansate anul trecut, iar printre acestea se numără şi o peliculă marca CNN.

Sursa foto: Getty images

Se anunță multe surprize la nominalizările Oscar 2023, mai ales că anul 2022 a adus o serie de continuări ale celebrelor filme precum Top Gun, Avatar și Black Panther.

Sunt mai multe pelicule favorite pentru "cel mai bun film", iar părerile sunt împărțite.

Riz Ahmed și Alison Williams au prezentat marii favoriţi la Premiile Oscar într-un eveniment care a avut loc la Samuel Goldwyn Theatre, din Beverly Hills.

La categoria "Cel mai bun film" au fost nominalizate producţii precum Elvis, All Quiet on the Western Front, Avatar: The Way of Water, The Fabelmans şi Top Gun.

De asemenea, la categoria "Cel mai bun regizor" sunt vizaţi, în principal, coordonatorii producţiilor: The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All At Once, The Fabelmans, Tár şi Triangle of Sadness.

La categoria "Cel mai bun documentar" concurează şi pelicula Navalnîi, semnată de CNN, care prezintă viaţa celebrului lider al opoziţiei ruse.

La categoria "Cea mai bună actriţă" se numără, printre favorite, şi Ana de Armas, pentru rolul din Blonde.

Premiul Oscar pentru "Cel mai bun actor" i-ar putea reveni lui Austin Butler, care a facut spectacol în Elvis.

Gala Premiilor Oscar de anul trecut a venit cu multe surprize, iar actorul Will Smith a fost implicat într-un conflict cu Chris Rock.

Anul acesta, organizatorii promit să fie mult mai atenți la gestionarea inconvenientelor care ar putea să apară pe parcursul ceremoniei.

Gala Oscar 2023 va avea loc pe 13 martie, la Dolby Theatre.