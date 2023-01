Globurile de Aur 2023. Cine sunt marii câștigători din acest an

Filmul "The Fabelmans", de Steven Spielberg, a câștigat Globul de Aur pentru cel mai bun film dramatic. Filmul despre educația lui Spielberg a devansat "Avatar: Calea apelor", "Elvis", "Tar" și "Top Gun": Maverick" pentru premiul cel mare al serii.

Sursa foto: hepta

"Abbott Elementary" de la ABC și "The White Lotus" de la HBO au fost printre marii câștigători TV ai serii, iar în domeniul filmului, "The Banshees of Inisherin" și "The Fabelmans" au plecat cu două dintre cele mai râvnite premii ale serii.

Iată toți câștigătorii, potrivit CNN:

Globurile de Aur 2023. Televiziune

Cea mai bună interpretare a unui actor într-un serial de televiziune - musical sau comedie: Jeremy Allen White, "The Bear"

Cea mai bună prestație a unei actrițe într-un serial de televiziune - Musical sau comedie: Quinta Brunson, "Abbott Elementary"

Cea mai bună prestație a unui actor într-un serial de televiziune - dramă: Kevin Costner, "Yellowstone"

Cea mai bună prestație a unei actrițe într-un serial de televiziune - dramă: Zendaya, "Euphoria"

Cea mai bună interpretare a unui actor într-un serial sau film de televiziune în serie limitată sau film realizat pentru televiziune: Evan Peters, "Monster: The Jeffrey Dahmer Story"

Cea mai bună interpretare a unei actrițe într-un serial limitat sau film de televiziune: Amanda Seyfried, "The Dropout"

Cel mai bun serial de televiziune de dramă: "House of the Dragon"

Cel mai bun serial limitat sau film de televiziune realizat pentru televiziune: "The White Lotus"

Cea mai bună interpretare a unei actrițe într-un rol secundar într-un serial de televiziune de comedie muzicală sau dramă: "Best Performance by an Actress in a Supporting Role in a Musical-Comedy or Drama Television Series": Julia Garner, "Ozark"

Cea mai bună interpretare a unui actor într-un rol secundar într-un serial de televiziune de comedie muzicală sau dramatică: "Ozark", Oscar: Tyler James Williams, "Abbott Elementary"

Cea mai bună interpretare a unei actrițe într-un rol secundar într-un serial, serial limitat sau film de televiziune: Jennifer Coolidge, "The White Lotus"

Cea mai bună interpretare a unui actor într-un rol secundar într-un serial, serial limitat sau film de televiziune: "The Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Series, Limited Series or Motion Picture Made for Television": Actorul a fost premiat pentru cea mai bună interpretare într-un rol secundar într-un serial, serial limitat sau film de televiziune: Paul Walter Hauser, "Black Bird"

Cel mai bun serial de televiziune - musical sau comedie: "Abbott Elementary"

Globurile de Aur 2023. Film

Cel mai bun film - musical sau comedie: "The Banshees of Inisherin"

Cel mai bun film de cinema - dramă: "The Fabelmans"

Cel mai bun film de cinema - limbă străină: "Argentina, 1985" (Argentina)

Cel mai bun scenariu - Film: "Cel mai bun scenariu de film": Martin McDonagh, "The Banshees of Inisherin" (The Banshees of Inisherin)

Cel mai bun cântec original - film: "Cel mai bun cântec original - film": "Naatu Naatu Naatu", Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj ("RRR")

Cel mai bun actor în rol secundar într-un film: "Best Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture": Ke Huy Quan, "Everything Everywhere All at Once" (Totul peste tot, deodată)

Cea mai bună actriță într-un rol secundar în orice film de cinema: Hu Huy Huy, K: Angela Bassett, "Black Panther: Wakanda Forever"

Cel mai bun actor într-un film de cinema - musical sau comedie: Colin Farrell, "The Banshees of Inisherin"

Cel mai bun film de animație: Cel mai bun film de animație: "Pinocchio, de Guillermo del Toro"

Cel mai bun actor într-un film de cinema - dramă: Austin Butler, "Elvis"

Cea mai bună actriță într-un film de cinema - dramă: Cate Blanchett, "Tár"

Cea mai bună actriță într-un film de cinema - Musical sau comedie: Michelle Yeoh, "Everything Everywhere All at Once" (Totul peste tot deodată)

Cel mai bun regizor - Film: Cel mai bun regizor - Film: Steven Spielberg, "The Fabelmans"

Cea mai bună coloană sonoră originală: Justin Hurwitz, "Babylon"