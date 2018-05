”Nunta regală”, evenimentul monden al anului, este în direct la Antena 3.

Trimisul special al Antena 3 la Windsor, Maria Coman, va relata pe parcursul întregii zile tot ceea ce se va întâmpla, cu imagini și detalii în exclusivitate pentru telespectatorii Antena 3.

UPDATE: 14.00 - Ceremonia a început. Harry poartă o uniformă a cavaleriei regale, iar Meghan o rochie simplă, creație Ralph&Russo.

UPDATE: 13.00 - David și Victoria Beckham, Amal și George Clooney, Serena Williams sunt doar câteva dintre vedetele care au ajuns la ceremonie.

UPDATE: 12.00: Peste 100.000 de turiști au călătorit spre Windsor, pentru a asista la ceremonie. Primele vedete își fac apariția, printre aceștia numărându-se Oprah Winfrey și Idris Elba.

Ceremonia va începe peste doar câteva ore, în jurul orei 14.00. Prințul Harry a plecat de la hotel și se îndreaptă spre Windsor. Maria Coman vine cu detalii.

Pitorescul oraş englez Windsor, care va găzdui sâmbătă nunta prinţului Harry cu fosta actriţă americană Meghan Markle, a început să se asemene cu o veritabilă "fortăreaţă": fiecare colţ al său este inspectat în cele mai mici detalii, pentru ca autorităţile să poată să garenteze securitatea invitaţilor şi a zecilor de mii de spectatori aşteptaţi la acest eveniment, informează AFP.



În rândul numeroşilor spectatori care au venit la Windsor pentru a asista la o repetiţie efectuată de armata britanică în vederea asigurării pazei cu ocazia procesiunii în caleaşcă a viitorilor miri s-au aflat câteva zeci de poliţişti, care au patrulat pe jos, în automobile, pe biciclete şi călare, sub un soare călduros de primăvară.



Pe una dintre străzile care duc spre castelul Windsor, unde regina Elisabeta a II-a obişnuieşte să îşi petreacă weekendurile, aflat la 30 de kilometri est faţă de Londra, ei au inspectat toate lampadarele, semafoarele, pubelele şi gurile de canal aflate pe traseul procesiunii de sâmbătă.



"Executăm pur şi simplu câteva inspecţii pentru a ne asigura că nunta se va desfăşura în deplină securitate", a declarat pentru AFP unul dintre poliţişti. Un altul căuta eventuale urme de explozibili, însoţit de un câine special antrenat în acest sens, însă, la fel ca toţi ceilalţi colegi ai lui, a refuzat să dezvăluie mai multe detalii despre misiunea sa.



Percheziţii



Bariere uriaşe au fost amplasate pentru a preveni orice atac comis cu ajutorul unor vehicule, mai multe drumuri au fost închise, plăcuţele de înmatriculare ale maşinilor sunt scanate automat şi camere de supraveghere au fost amplasate în număr mare în acest oraş ce are o populaţie de 30.000 de locuitori.



Dispozitivul de securitate, pregătit de mai multe luni, este pe măsura mulţimii aşteptate: nunta regală, care va fi transmisă mediatic de aproximativ 5.000 de jurnalişti acreditaţi, ar urma să atragă peste 100.000 de vizitatori, potrivit Poliţiei districtuale.



"Există şi numeroase alte măsuri de securitate care nu sunt vizibile", a subliniat un purtător de cuvânt pentru AFP.



În ziua nunţii regale, gările vor fi atent supravegheate, vehiculele inspectate, iar vizitatorii vor fi percheziţionaţi. Nicio dronă nu va putea să survoleze zona.



"Pot să aibă loc manifestaţii şi lucrurile pot să ia o întorsătură negativă atunci când există acest gen de mulţime", a subliniat Chris Phillips, fost responsabil contra-terorism din cadrul Poliţiei britanice. "Însă cea mai mare ameninţare o reprezintă, evident, terorismul", a adăugat el.



"Trebuie să tratăm pe toată lumea ca pe un posibil autor de tulburări publice sau de terorism", a mai spus Chris Phillips, care conduce în prezent Ippso, o companie de consiliere în domeniul securităţii.



Vizată în 2017 de o serie de atentate revendicate de gruparea jihadistă Stat Islamic, Marea Britanie se află în stare de alertă la nivel "grav", penultimul eşalon de pe scala riscurilor teroriste, ce corespunde unei ameninţări "cu înaltă probabilitate" de producere a unui atentat.



"Ambasadori"



Însă, deşi "toată lumea poate să reprezinte o ameninţare, numărul mare de oameni înseamnă că vor exista la fel de multe perechi de ochi (...) care vor putea să semnaleze lucruri neobişnuite sau pe cineva care acţionează într-o manieră suspectă", a subliniat fostul poliţist britanic.



În plus faţă de riscul de atentat, afluenţa turiştilor o sperie cel mai mult pe Rekha Parker, o femeie de 50 de ani din Windsor, care va încerca să îi vadă pe tinerii căsătoriţi sâmbătă alături de fiica ei în vârstă de nouă ani. "Dacă vor fi prea mulţi oameni, mă voi întoarce acasă", a declarat ea pentru AFP.



"Sunt destul de mulţi poliţişti dar, dacă anumiţi oameni vor să comită un atac terorist, atunci vor comite un atac terorist", a spus prietena ei Leigh Smith, o femeie casnică în vârstă de 40 de ani.



Pentru miri, unul dintre riscurile majore va consta în procesiunea în trăsură, care este deschisă şi fără blindaj. "Trebuie să ne asigurăm că nu vom lăsa niciun spaţiu pentru lunetişti şi să nu permitem oamenilor să se apropie prea mult. Aceasta este cheia", a estimat Chris Phillips.



Însă, deşi riscul zero nu există, poliţia britanică doreşte să liniştească populaţia: "Nicio informaţie aflată în posesia noastră nu ne face să credem că acest eveniment ar reprezenta o ţintă".



Autorităţile locale au desfăşurat de asemenea zeci de "ambasadori" voluntari, însărcinaţi să îi pună pe vizitatori în legătură cu poliţia, a explicat unul dintre ei, Bob Gardner, pentru AFP. "Noi semnalăm tot ce ni se pare suspect. Chiar în această dimineaţă, am descoperit un rucsac" ce părea că a fost abandonat. "Din fericire, am putut să îl găsim pe proprietar", a adăugat el.



Numărul de poliţişti mobilizaţi în Windsor nu a fost dezvăluit public, însă acesta este "probabil de ordinul mai multor mii", a estimat Chris Phillips. La fel se întâmplă şi în cazul costului generat de asigurarea securităţii, plătit de contribuabilii britanici. La nunta prinţului William cu Catherine Middleton, în 2011, acel cost s-a ridicat la 6,3 milioane de lire sterline (7,2 milioane de euro), potrivit agenţiei Press Association.