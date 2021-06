Reacția lui Ionuț Dolănescu, după ce fratele său a pus la vânzare casa primită moștenire

„Războiul dintre noi s-a încheiat. Averea s-a împărțit în mod egal și legal. Asta nu schimbă cu nimic relațiile între noi. Caracterul lui vizavi de mine, cel pe care l-a târât prin tribunale mai bine de opt ani de zile, caracterul lui este nul pentru mine.

Nu sunt supărat pe nimeni, nu am nimic de împărțit cu nimeni. Ar trebui ca Dragoș să aibă mai mult respect față de mine care sunt fratele mai mare. Am și plătit o sumă usturătoare de 100.000 de euro. Eu mi-am plătit dreptul de a sta în casa părinților”, a declarat Ionuț Dolănescu, la Antena Stars.

Dragoș Dolănescu a intrat în posesia vilei din Sinaia, în 2017. Deși nu are probleme financiare, fiul artistului susține că recondiționarea imobilului nu ar fi tocmai o investiție utilă, astfel că a decis s-o scoată la vânzare. Prețul pe care-l cere pe vila mult discutată este de 500.000 de euro.

„Nu pot păstra vila din Sinaia, este degradată, mi-ar trebui în jur de 100.000 de euro ca să o aranjez, nu am acești bani, așa că am scos-o la vânzare în urmă cu 6 luni. Deja am persoane interesate”, a declarat Dragoș Dolănescu.

