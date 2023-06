Cum arată fiica de 17 ani a lui Adrian Mutu. Tânăra este de o frumusețe răpitoare

Cum arată fiica lui Adrian Mutu, la 17 ani. Adriana Mutu este de o frumusețe răpitoare.

Fostul fotbalist Adrian Mutu are patru copii cu trei femei diferite. Mutu are două fete și doi băieți.

Din căsnicia cu Consuelo, Adrian Mutu, are două fiice, Adriana și Maya, iar din relația cu Alexandra Dinu are un băiat, Mario. Din relația actuală, cu Sandra Bachici, Adrian Mutu are un băiat.

Fiica sa cea mare, Adriana, a împlinit 17 ani și seamănă leit cu mama sa, Consuelo.

Fiicele lui Adrian Mutu locuiesc în Republica Dominicană, alături de mama lor. De ziua fiicei sale Adriana, Adrian Mutu a postat o imagine cu ea și i-a făcut o urare emoționană.

Adriana seamănă mult cu mama ei.

"La mulți ani, dragostea mea", i-a transmis "Briliantul" Adrianei pe Instagram.

În cartea autobiografică ”Revenirea din infern”, Adrian Mutu a dezvăluit cum a cunoscut-o pe Consuelo, dar și motivele care au condus la divorț.

”Domnișoara cu care mă vedeam venea cu o prietenă, Consuelo Matos Gomez, ministrul-consilier al Republicii Dominicane la Vatican. Ne-am cunoscut la Roma și, treptat, ne-am dat seama că între noi există o atracție.

Ce mi-a plăcut la ea? Era sensibilă, caldă. Ok, eram firi foarte diferite, dar pe atunci credeam că acest lucru este benefic, pentru că urma să ne completăm. Șase, șapte luni am fost prieteni, apoi am decis să ne căsătorim.

După câțiva ani, au apărut, din păcate, divergențele între noi doi, multe dintre ele provocate de diferența de cultură. Intervenise monotonia, lucru firesc când stai mult timp împreună cu o persoană. Fiind firi opuse, relația a început să scârțâie.

A contat mult și faptul că încercam să mă întorc în țară, iar Consuelo, deși nu mi-o spunea direct, nu prea dorea acest lucru. Am semnat cu cei de la Ajaccio, acela a fost momentul în care ne-am despărțit de tot. Am rămas în relații civilizate și cu două fetițe superbe”, se arată în cartea lui Adrian Mutu, ”Revenirea din infern”.

