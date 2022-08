Alimentul de care Regina Marii Britanii şi Kate Middleton se feresc

Totuşi, de-a lungul timpului au ieşit la iveală preferinţele alimentare ale lor sau modul în care Ducesa de Cambridge reuşeşte să se mneţină atât de bine în formă.

Ce mănâncă Kate Middleton

Kate Middleton, spre exemplu, are un stil de viaţă sănătos şi face mult sport. În plus, ea are o alimentaţie bogată în nutrienți, inclusiv fructe și legume crude.

La micul dejun, Ducesa de Cambridge alege, de cele mai multe ori, smoothie cu kale, spirulina, matcha, spanac, frunze de coriandru și afine, potrivit Daily Mail.

Preferă şi salate făcute din pepene verde, avocado, ceapă, castraveți și brânză feta.

Regina evită carbohidrații

În ce o priveşte pe regina Elisabeta, despre aceasta se spune că preferă cine cu conținut scăzut de carbohidrați. Cel puţin asta susţine un fost bucătar regal.

"Când ia masa pe cont propriu, este foarte disciplinată. Fără cartofi, orez sau paste la cină.

De obicei, vrea carne la grătar cu legume și salată", a spus Darren McGrady, potrivit Telegraph.

Usturoiul, însă, deşi este un condiment apreciat care dă savoare multor mâncăruri, pare să nu fie printre preferinţele Casei regale.