Alimentul la care a renunţat Andreea Antonescu, vedetă la America Express: "Am 47 de kilograme. Am ajuns aici prin muncă şi sacrificii"

Pe Andreea Antonescu o ştim de când era adolescentă şi cânta la formaţia Andre, iar mulţi au remarcat că artista, acum vedetă la show-ul America Express, are aceeaşi siluetă de vis.

Sursa foto: Facebook

La 40 de ani, ea se menține într-o formă fizică de invidiat și a spus ce eforturi face pentru silueta sa, dar şi care sunt alimentele la care a renunţat.

Vedeta nu s-a sfiit nici să ne vorbească despre intervenții estetice, fără să nege că atât timp cât o fac să simtă bine în pielea ei, micile retușuri sunt bine venite.

La cei 40 de ani împliniţi, vedeta spune că nu mai cântăreşte 42 de kilograme ca până de curând. Ea s-a îngrăşat foarte puţin, însă ia măsuri.

"Nu mai am 42 kg, am 47 și mi s-a recomandat să nu mai slăbesc. Dar, am ajuns de data aceasta la silueta pe care o am prin muncă, sacrificii și un stil de viață sănătos!

Citeşte şi: Alimentul la care a renunţat Cornelia Rednic. "Am slăbit două kilograme pe săptămână. Pe toate le-am încercat"

Andreea Antonescu: "Am renunțat la dulciuri, Nutella"

Am renunțat la dulciuri, Nutella, pentru care aveam o obsesie, și orice alte alimente care nu fac bine organismului. Consider că ești ceea ce mănânci și cred că al meu corp merită să-i ofer ce-i mai bun!

Întotdeauna am fost de acord cu intervențiile estetice, atât timp cât ne fac să ne simțim mai bine în pielea noastră, dar bineînțeles cu anumită limită, nefiind vreodată de acord cu retușurile care ne-au fost sugerate de ceilalți.

Voi apela la orice gen de retușuri care mă vor face să fiu bine cu mine!", a spus Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu: "Sunt mulțumită astăzi cu tot ce am realizat"

"Nu aș fi știut valoarea banilor dacă nu aș fi avut un tată care să mă facă să înțeleg că un copil de 12 ani nu ar avea nevoie de atâția bani!

Bineînțeles că am trecut prin perioade în care am făcut nu tocmai cele mai înțelepte investiții, dar au fost, și acelea, probabil lecții de viață!

Tot ce pot să-ți spun este că sunt mulțumită astăzi cu tot ce am realizat. Sunt mândră de mine, recunosc!", a completat artista Andreea Antonescu, potrivit viva.ro.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au câștigat prima imunitate la America Express

”Mi-aș dori ca, pe tot parcursul acestui concurs, să nu ajungem la asta: cursa eliminatorie înseamnă că de-aici poți pleca direct acasă”, a comentat Cătălin Scărlătescu, deținătorul primei imunități.

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din mediul on-line și mama ei, Mihaela, sunt vedetele care se întrec pe Drumul Aurului, la America Express, trăind cea mai periculoasă aventură la capătul lumii.