Fiica lui Mircea Geoană, Ana-Maria, a avut o nuntă ca-n povești. S-a măritat cu Garrett Cayton în Veneţia

Ana-Maria, fiica lui Mircea Geoană, s-a căsătorit cu iubitul ei, Garrett Cayton, în cadrul unei ceremonii spectaculoase.

Sursa foto: instagram.com/anageoana

Cei doi şi-au unit destinele la Veneția, în Italia.

După șase ani de relație, Ana Geoană şi Garrett Cayton au organizat un eveniment fastuos.

"Am ales Veneția, pentru că Italia are un loc special în inima noastră. A fost primul loc în care am mers într-o vacanță cu ambele familii. După logodna de acasă, am vrut să găsim un loc frumos și accesibil pentru invitații noștri din America, România și restul Europei. Veneția este destinația visurilor noastre.

Părinții lui Garrett sunt foarte entuziasmați și ei de această alegere și deja au început să se gândească cum să fie nunta", povestea Ana Maria Geoană anul trecut pentru Ok! Magazine.

Trei zile și trei nopți s-au distrat cei prezenți la eveniment. Nota de plată a fost, de asemenea, pe măsură. Peste două milioane de dolari ar fi plătit familia lui Garrett Cayton, scrie cancan.ro.

Tradiția în America este ca familia mirelui să organizeze și să plătească nunta.

Fiica secretarului general adjunct al NATO este pasionată de sport și promovează un stil de viață sănătos.

Anul trecut, Ana-Maria Geoană și logodnicul ei au ținut petrecerea de logodnă la Palatul Mogoșoaia, într-un cadru de vis.

