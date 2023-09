Andreea Marin, dieta cu care a slăbit 10 kilograme: "Două numere mai puțin la haine. Gătind sănătos, cu cap"

Andreea Marin a dezvăluit cum a reuşit să slăbească 10 kilograme în această perioadă de concendii, când oamenii se întorc acasă cu câteva kilograme în plus.

Sursa foto: Facebook/Andreea Marin

Vedeta TV reușește să păstreze o condiție fizică excelentă chiar și la vârsta de 48 de ani.

"Da, am slăbit 10 kilograme în lunile de vară, cele cu plecări în vacanța care ne tentează mereu cu ce e mai gustos!

Deci se poate, și asta fără restricții exagerate. Două numere mai puțin la haine nu mă deranjează deloc!", a scris Andreea Marin pe contul personal de Facebook.

Vedeta TV spune că nu este adepta unei diete anume, ci a adoptat cu adevărat un stil de viață sănătos, fiind atentă inclusiv la porţiile de mâncare şi la tratamente corporale.

"Nu este genul acela de schimbare, de mod de viață care să te restricționeze și să te facă să crezi că nu o să poți toată viața. Ba din contră, aș spune.

Gătind sănătos, cu cap, cu multe elemente nutritive la fiecare masă, modul de a aranja masa e altul, trebuie să-ți placă ce vezi în farfurie.

Toate acestea creează un cumul și totul pornește de la respectul pe care ni-l purtăm", a mai spus Andreea Marin, pe contul de Youtube.

În plus, vedeta este şi adepta regulii de a mânca doar un singur fel de mâncare la o masă. Ea spune că se simte bine cu noul mod de viață, care a contribuit la pierderea a 10 kilograme.

"Mi se pare extrem de relevant ca la o masă să ai un singur fel. Mănâncă ce-ți place, o supă cremă bună, ceva cu puține ingrediente, cât mai curat, ai grijă să ai legume, salată, mult verde în farfurie, nu să facem un amestec.

Eu nu simt deloc că aș pica din picioare, deși merg pe 10 kilograme pierdute, mănânc normal, timp de două ori pe săptămână fac și niște proceduri, nu mai am mult de slăbit, nu am nevoie, însă există și persoane pentru care sănătatea este sub semnul întrebării", mai spune Andreea Marin.