Andreea Raicu, mesaj emoționant după dispariția lui Răzvan Ciobanu: „Voi păstra mereu în suflet bucuria momentelor frumoase petrecute împreună în trecut”

Andreea Raicu a transmis și ea un mesaj emoționant după ce a aflat de dispariția designerului Răzvan Ciobanu.

„Voi pastra mereu in suflet bucuria momentelor frumoase petrecute impreuna in trecut si felul incredibil in care ma faceau sa ma simt rochiile impecabile create de @razvan.ciobanu. Am simtit sa scriu pe blog cateva lucruri despre Razvan, ce a insemnat el pentru mine si cum mi-ar placea sa ramana si pentru cei care nu l-au cunoscut. Sa iti fie drumul usor si linistit”, a scris fosta prezentatoare pe Instagram.

Vedeta a scris și pe blogul său personal despre prietenia care a legat-o de creatorul de modă, dar care s-a răcut cu timpul.

„Liniste. Si atat. Mintea mea nu poate procesa in niciun fel aceasta informatie. La 43 de ani, Razvan a plecat.

Este adevarata stirea? Era mesajul pe care l-am primit in dimineata aceasta, care continea un link care ma ducea catre o pagina care nu parea neaparat credibila, asa nu am luat-o in seama, insa nu am putut sa nu o verific pe site-urile serioase de stiri.

Era adevarat. Razvan Ciobanu a murit intr-un accident de masina. Acesta era titlul care se repeta continuu pe ecranul telefonului.

Am inceput sa caut in computer fotografii cu Razvan din perioada in care eram foarte apropiati si in care petreceam timp impreuna. Nu ma asteptam, dar s-a deschis practic o cutia plina de amintiri, momente de care uitasem complet, dar care au revenit cu atat de multe emotii.

Pe Razvan l-am cunoscut in urma cu peste 10 ani si viata ne-a apropiat. Eram absolut indragostita de creatiile lui. De fapt, cine nu era? Crea cele mai sexy haine pe care puteai sa ti le doresti. La cele mai multe evenimente importante mergem sa imi deseneze cate o rochie care ma facea sa ma simt incredibil de sexy si feminina. Zile de nastere, nunti, botezuri si alte evenimnete erau la inceput motivele sa il vititez in atelierul lui chic.

Mi-aduc aminte ca fusesem invitata prima ora la festivalul de film de la Cannes la o premiera si urma sa merg pe celebrul covor rosu, unde nu puteai sa fii altfel decat WOW, iar Razvan a facut asta. Mi-aduc aminte ca am coborat in holul hotelului Martinez si am simtit privirile admirative ale celor din jur, insotite de intrebari despre creatorul rochiei pe care o purtam, iar eu eram atat de mandra, pentru ca cel care o crease era chiar langa mine.

Am inceput sa petrecem mult timp impreuna, sa iesim, sa mergem in vacante cu ceilalti buni prieteni ai mei, sa ne povestim vietile, sa fim alaturi in momentele mai grele si sa ne plangem sau sa radem de ce ni se intampla.

Nu imi vine sa cred cat de multe amintiri frumoase am creat impreuna.

In ultimii ani, vietile noastre s-au schimbat mult, la fel si noi. Ne-am transformat fiecare in felul lui si asta a facut ca drumurile nostre sa nu se mai intersecteze. Ceea ce ne apropia atunci s-a schimbat. Razvan a devenit o persoana destul de controversata, ceea ce a atras si multe discutii in jurul lui.

Chiar si azi, in cateva articole care anuntau plecarea lui, atentia era indreptata spre cine era si ce a facut in ultimii ani, teorii adunate din informatiile care facusera inconjorul internetului.

Insa Razvan nu a fost doar asa si acesta este motivul pentru care am simtit sa scriu aceste cateva randuri. Aceasta era doar o parte din el si viata lui, care nu anuleaza alta parti minunate pe care le-a avut si pe care cei care au avut ocazia sa fie alaturi de el le-au vazut.

Imi doresc sa nu ramana in mintea oamenilor doar ca un om dezechilibrat si controversat, in cautare de senzational. Vreau sa ramana si acea parte mai putin vizibila in ultimii ani a omului extrem de talentat, creativ, super amuzant, empatic, grijului si care stia sa fie un prieten.



Razvan, am sa pastrez mereu bucuria momentelor frumoase petrecute impreuna si amintirea felului in care ma simteam ori de cate ori purtam rochiile tale incredibil de sexy!

Sper ca acum sa iti gasesti linistea si pacea pe care le-ai cautat mereu”, a scris Andreea pe blogul său.