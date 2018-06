Brigitte Năstase: „Am devenit un monstru de un an de zile”

Deși sunt separați, Brigitte Năstase recunoaște că își face griji pentru Ilie Năstase, mai ales după evenimentele din ultima vreme în care a fost implicat.

"El se afla intr-un anumit anturaj, eu nu am fost de acord cu multe din anturajele lui care il trag in cluburi sau catre alcool. El are ficatul marit, are probleme. Ideea este ca in urma cu o saptamana i-a pus conditia ca ne impacam daca nu mai bea.Avea pupilele dilatate, iar dupa ce a dormit o ora, avea pupilele foarte mici. Eu am avut cluburi ani de zile, stiu cum merg lucrurile. Cred ca cineva i-a pus ceva in bautura. Eu am primit si o filmare din club si am fost instiintata ca a fost prins cu una sau doua femei. Nu mi-a picat foarte bine. Initial am zis ca nu cred, apoi mi s-au trimis filmari. oamenii cu care el era si-au batut joc de el. Daca esti cu Ilie Nastase la masa si stii ca omul are o varsta nu ii dai shot-uri si alte bauturi din astea", a declarat Brigitte pentru WOWbiz.

„El scoate din mine latura mea negativa, de care ma sperii si eu. Toata situatia asta nu imi place, am devenit o disperata, un fel de "moartea cu secerea" si nu vreau sa fiu asa. Eu nu vreau sa fac rau nimanui, eu vreau sa fiu un om bun. M-am exteriorizat aiurea, nu e bine nici sa jignesti si de pomana citesc in fiecare dimineata Biblia daca eu nu pot sa fac ce scriu acolo. De un an si ceva am devenit un monstru. Am strans mult in mine pana acum un an, am incercat sa plec din aceasta relatie, am incercat chiar sa imi faca alta relatie, s-a intamplat sa ma intorc la Ilie, am sperat ca lucrurile se vor indrepta si in tot acest timp am devenit o persoana de care nu sunt mandra”, a mai povestit vedeta.