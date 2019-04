Cea mai bună prietenă a lui Răzvan Ciobanu, adevărul despre depresia designerului: „Am plâns împreună, ne prindea dimineața la telefon”

Foto: Facebook/Laura Vicol

Avocata Laura Vicol, una dintre cele mai bune prietene ale designerului Răzvan Ciobanu, a scris un mesaj emoționant despre creatorul de modă.

„27 de ani ne-am iubit, ne-am înjurat, ne-am certat, ne-am bucurat, am râs și am plâns împreună… depresii am avut amândoi, ne prindea dimineața la telefon…o viață de amintiri am strâns cu el… sunt convinsă că râde acum de mine, îmi zicea mereu când îi spuneam că nu-l mai sun niciodata, ca o să facă ceva să-l țin minte… Dulapurile mele sunt pline de creațiile lui… cel mai bun designer român a plecat în Săptămâna Luminată. Plâng, v-aș fi scris mai multe, dar nu mai văd de lacrimi... Dumnezeu sa te ierte, odihnește-te în pace, Răzvanu meu!'', a scris Laura Vicol pe pagina sa de social media.