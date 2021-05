Fulgy, fiul Clejanilor, internat la dezintoxicare: ”Tata a băgat în mine 800.000 de euro”

Băiatul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani, Fulgy, în vârstă de 23 de ani, face tot ce îi stă în putință pentru a-și schimba stilul de viață rebel într-unul normal, de care părinții săi să fie mândri.

Recent, acesta a fost internat într-o clinică de dezintoxicare din Spania, în care a stat o lună de zile.

Fulgy și-a schimbat acum percepțiile și stilul de viață și s-a mutat singur într-un apartament, aproape de părinții săi.

”Am vrut să fiu totuși lângă ai mei, dacă pățesc ceva să fiu aproape. Am renunțat la absolut orice viciu în viața mea. Am fost la o clinică în Spania, unde am stat o lună și jumătate.

Am plătit acolo 80.000 de euro ca să-mi schimb stilul de viață. Nu îndemn pe nimeni de pe fața pământului ăsta să se drogheze. Dacă consumați droguri, vă consumați fericirea.

Nimeni și nimic nu m-a făcut să mă schimb. Creierul nostru e un calculator, e logică, nu trebuiesc viruși în el. Trebuie reînoit, lucrat la el”, a declarat Fulgy în emisiunea „Xtra Night Show”, de la Antena Stars.

Fulgy: ”Intrasem în depresie că pierdusem 100.000 de euro”

Tânărul a povestit că avea un anturaj pe care părinții săi nu îl agreau și că mergea în cazinouri în fiecare seară, unde pierdea zeci de mii de euro.

”Eu mă trezeam la 10 noaptea și plecam la casino. Am pierdut și 90.000 de euro pe seară. Cel mai mult am câștigat 250.000 de euro.

Tata mi-a dat interzis să mai merg! Intrasem în depresie că pierdusem 100.000 de euro! Cu toții avem suișuri și coborâșuri în viață.

Tata a băgat în mine 800.000 de euro până acum. În Margherita, ai mei au bagat cam vreo 400.000 de euro”, a mai spus Fulgy, citat de click.ro.

