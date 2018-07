Lidia Buble a leșinat pe scenă în timpul unui concert

Foto: Facebook/Lidia Buble

Lidia Buble a leșinat în timpul concertului. Sâmbătă, 28 iulie, de la ora 20.00, într-o nouă ediție “Next Star” prezentată de Dan Negru, la Antena 1, jurații Lidia Buble, Pepe și Dorian Popa își aduc aminte de câteva momente mai puțin plăcute ale vieții de artist. De pildă, în ce împrejurări au căzut de pe scenă.

Eram la Premiile MTV România, în 2004 cred, și tocmai primisem un premiu. În scenă era o gaură, nu mai știu cine o făcuse înaintea mea, cred că un artist de afară, dar nu mă anunțase nimeni de existența ei. Și, în timp ce cântam, am căzut sub scenă, frate. O jumătate de piesă am cântat de sub scenă', povestește Pepe.

„Eu am căzut pe spate, la Bacău', își amintește Dorian.

„Eu am leșinat pe scenă, acum doi ani, într-o vară. Era foarte, foarte cald și, la ultima piesă, pur și simplu am căzut din picioare. Nici n-am realizat ce s-a întâmplat, m-am trezit în culise', adaugă Lidia.

Altă dată m-am grăbit să ajung la scenă, am sărit un gard și mi s-au rupt pantalonii între picioare. Așa am cântat', adaugă Pepe, amuzat.