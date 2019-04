Mărturisirea dureroasă făcută de Răzvan Ciobanu în urmă cu ceva timp: „Eram ca o legumă. Am zăcut pe canapeaua unei foste prietene vreo două luni”

Foto: Razvan Ciobanu/ Facebook

Deși se speculează că moartea bruscă a designerului Răzvan Ciobanu ar fi de fapt o sinucidere, cei care l-au cunoscut neagă acest lucru.

E drept însă că acesta trecuse în urmă cu ceva timp printr-o depresie severă, recunoscută chiar de el într-un interviu pentru Tabu.

„În momentul acela m-am blocat, nu am mai fost în stare să muncesc sau să mă concentrez asupra a ceea ce aveam de făcut. În primă fază am pierdut casa în care locuiam. Mi-a fost luată din cauza unor acte nefăcute la timpul lor şi nu am avut puterea să mă lupt în niciun fel, mai ales că surpriza venea din partea celor mai buni prieteni.

Au urmat apoi maşinile pe care le avem şi care au fost luate de un alt bun prieten, pentru că aveam contractele de leasing pe firma lui nu pe a mea. De aici a urmat o depresie lungă. Eram ca o legumă. Am zăcut pe canapeaua unei foste prietene vreo două luni”.