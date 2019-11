Raoul, invitat la „De-a viața ascunselea”: A venit o fată de la mii de kilometri să fie mireasa mea

Foto: captură Antena 3

Cântărețul Raoul a fost invitatul Florentinei Fântânaru, sâmbătă, la emisiunea „De-a viața ascunselea”.

„A venit o fată de la mii de kilometri să fie mireasa mea”, a dezvăluit artistul.

„Am avut situații în care am fost sunat din aeroport de către cineva și mi-a spus: „am ajuns”. Zic „dar cine sunteți?” Zice: „păi cum că am scris pe Facebook”. Zic: eu nu știu că nu am timp să citesc”. Zicea „abia aștept să te cunosc. Nu ți-am spus că vin pentru tine”.

Venise de la mii de kilometri și era în aeroport, pregătită cu bagajele să fie mireasa mea. Nu dau nume”, a spus Raoul.

„Am o prietenă, viața mea privată e privată. Ne înțelegem extraordinar de bine, e singura femeie care știe exact ce are lângă ea. E singura cu care vreau să fac copii.

Nu ne-am pus căsătoria în cap”, a mai spus el.