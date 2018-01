Văru’ Săndel, mărturisire emoționantă: „Părinții mei m-au părăsit de tânăr. Am crezut că s-a sfârșit viața”

Este mereu cu zâmbetul pe buze, dar viața nu a fost tocmai ușoară pentru Sandu Pop, cunoscut de public drept ”Văru’ Săndel”.

Invitatul Oanei Turcu în cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars, artistul vorbește deschis atât despre lucrurile frumoase din viața lui, cât și despre cele dureroase.

Cel mai greu moment a fost atunci când și-a pierdut părinții, însă a reușit să treacă peste acestea devenind mai puternic și mai conștient de importanța vieții.

”Părinții mei m-au părăsit de tânăr. Acum 14 ani mama și acum 15 ani tata. Am crezut ca s-a sfârșit viața. Ușor, ușor mi-am revenit. Tocmai pentru că am pierdut persoane dragi și am văzut ce înseamnă viața cu bune și cu rele, am ales să fie cu bune”, mai spune Sandu Pop.