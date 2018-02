Zina Dumitrescu, clipe de coșmar lângă primul soț: „A vrut să mă omoare”

Mărturisiri dureroase făcute de Zina Dumitrescu despre primul săi soț.

Fosta creatoare de modă a povestit ce coșmar a trăit alături de regizorul Marin Negreanu, tatăl unicului ei fiu, Cătălin.

„Într-o seară veneam de la o întâlnire cu prietenele mele. Am întârziat acasă 30 de minute, am ajuns mai târziu de ora la care îi spusesem inițial că voi veni. Când am intrat pe ușă, mi-a aruncat o oală de aăa în cap. A început scandalul.



În seara aceea, soțul meu a vrut să mă omoare. Am stat în comă patru nopți pentru că m-a dat cu capul de o țeavă de metal. M-am ales în uraă loviturii cu o fractură de craniu. Doctorii mi-au spus că mai erau 3 mm ca să fac hemoragie în urma căreia muream“, rememora Zina Dumitrescu într-un interviu, potrivit Libertatea.