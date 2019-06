DIETĂ. Mihaela Tatu a reușit să slăbească în timp-record: ”Aveam aproape 100 de kilograme. Atunci m-am speriat!”

DIETĂ. Mihaela Tatu a vorbit cu sinceritate despre problemele sale cu greutatea. În urmă cu doi ani, fosta prezentatoare a decis să facă o schimbare radicală în viața ei. Cu multă ambiție, vedeta a reușit să slăbească și să se mențină în formă, cu multă ambiție.

DIETĂ. ”Eu întotdeauna m-am îngrășat din cauza problemelor de sănătate. Am făcut ordine, obiectivul meu de acum 2 ani, era așa: să am grijă de starea mea de sănătate care să genereze slăbitul și să slăbesc pentru a genera o stare de sănătate bună. Din 4 februarie am început. Și de atunci mă tot țin. Greutatea în plus, kilogramele în plus: 1 – Tiroida mea vraiște, 2 – vertebre tasate, eu am ruptură de ligament încrucișat și menisc, trebuia să fiu subțirică, tocmai ca să am cât mai puțină greutate pe genunchi. Diabetul? Nu am, dar spre încolo mă îndreptam. Am avut 99 kilograme, 98.600, fără un 1,400 kg nu am avut suta. Atunci m-am speriat, a fost rău! Și eu sunt foarte energică, mă duc stânga, dreapta, am început să gâfâi și când urcam scările, când mă aplecam să mă închid la încălțăminte”, a mărturisit Mihaela Tatu, pentru libertatea.ro.