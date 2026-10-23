Antrenorul lui Bayern München, Vincent Kompany, a ajuns la spital după ce s-a prăbușit în timpul unui antrenament

1 minut de citit Publicat la 20:44 23 Oct 2026 Modificat la 20:44 23 Oct 2026

Tehnicianul în vârstă de 40 de ani se simțise rău din cauza unui virus și a lipsit marți de la conferința de presă. FOTO: Hepta

Antrenorul echipei Bayern München, Vincent Kompany, a fost transportat la spital după ce s-a prăbușit în timp ce urmărea vineri antrenamentul echipei secunde a clubului, potrivit BBC.

Tehnicianul în vârstă de 40 de ani se simțise rău din cauza unui virus și a lipsit marți de la conferința de presă dinaintea meciului, organizată înaintea partidei lui Bayern cu Arsenal din Liga Campionilor.

Fostul fundaș al echipei Manchester City și al naționalei Belgiei a fost ulterior pe marginea terenului la meciul de miercuri.

„Vincent Kompany a avut nevoie de îngrijiri medicale vineri, după ce s-a prăbușit în timpul antrenamentului echipei de amatori a FC Bayern”, a transmis clubul din Bundesliga într-un comunicat.

„Antrenorul primei echipe urmărea ședința de pregătire a echipei secunde.

Kompany va fi supus unor examinări amănunțite la spital și va rămâne sub supraveghere medicală.

Pentru moment, membrii staffului său tehnic se vor ocupa de antrenamente și de pregătirile pentru meciuri.”

Următorul meci al lui Bayern este împotriva echipei Freiburg, duminică, în prima ligă germană.

„Sănătatea lui Vincent Kompany este prioritatea noastră absolută. Noi, cei de la FC Bayern, vom face tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că își revine cât mai repede”, a declarat directorul sportiv al clubului, Max Eberl.

„Vinnie va primi toate îngrijirile și sprijinul medical necesare, precum și tot timpul de care are nevoie.

Echipa sa tehnică, în care avem deplină încredere, îi va prelua atribuțiile. Toți cei de la FC Bayern îi urează lui Vinnie însănătoșire grabnică.”

Aaron Danks, unul dintre secunzii lui Kompany, a susținut conferința de presă a lui Bayern dinaintea meciului cu Arsenal.