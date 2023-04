Autoritățile din Roma se folosesc de Colosseum pentru a promova candidatura la Expo 2030 (P)

Autoritățile din Roma își doresc să organizeze ediția din 2030 a Expoziției Mondiale.

Cu acest prilej, au promovat candidatura printr-un show impresionant de drone deasupra Colosseumului din Roma, cel mai important obiectiv turistic al orașului, cu o istorie de aproape două mii de ani.

Organizatorii s-au folosit de aproximativ 500 de drone pentru a desfășura un spectacol impresionant deasupra Colosseumului, ce a purtat denumirea Humanlands. În cadrul acestui spectacol au fost prezentate detalii din vasta moștenire culturală a Italiei, precum Omul Vitruvian al lui Leonardo Da Vinci. De asemenea, au fost și alte jocuri de lumini impresionante.

Autoritățile și-au dorit să scoată în evidență evoluția eternă a orașului și să sublinieze importanța umanității. În plus, italienii vor să prezinte bogata moștenire culturală a țării, dar și potențialul economic. De asemenea, câștigarea organizării ar avea beneficii economice semnificative și ar reprezenta și o șansă de a crește vizibilitatea afacerilor din Italia la scară globală, alături de investiții masive în infrastructură.

Italienii concurează cu orașele Riad (Arabia Saudită), Busan (Coreea de Sud) și Odesa (Ucraina) pentru a obține organizarea Expo 2030. Câștigătorul urmează să fie anunțat în noiembrie 2023. Ultima ediție a Expoziției Mondiale a avut loc în Dubai și a fost considerată una dintre cele mai importante din istorie. Peste 24 de milioane de oameni au vizitat evenimentul. Expo 2023 va avea loc în Argentina, la Buenos Aires, iar Expo 2025 în Japonia, la Osaka. Prima ediție a Expoziției Mondiale sub egida Bureau International des Expositions a avut loc în 1851, la Londra, și a adunat 6 milioane de vizitatori. Următoarea a avut loc la Paris, în 1855.

Colosseum e cel mai vizitat obiectiv turistic din Roma

Nu este de mirare că italienii au ales Colosseumul pentru a promova candidatura la Expo 2030. Acesta este cel mai vizitat și cel mai cunoscut obiectiv turistic din capitala Italiei. Anual, peste 7 milioane de oameni vizitează Colosseumul, atrași de forma sa impozantă și de istoria pe care o are.

Fiind atât de cunoscut, Colosseumul a putut fi văzut și în zeci de filme, din care se remarcă The Fall (2006), Jumper (2008) și Spectre (2015). De asemenea, este prezent și în jocuri video cum ar fi Assassin's Creed: Origins, Expeditions: Rome, Ryse: Son of Rome, The Forgotten City ori Asterix and the Power of The Gods. Nici industria de casino online nu a ignorat acest obiectiv turistic. Istoria este un subiect adesea preferat de dezvoltatorii de jocuri, iar Colosseumul din Roma este prezent în slotul Around the World creat de compania Endorphina. Alte construcții celebre care mai apar în acest joc sunt Piramidele din Giza și Marele Zid Chinezesc.

Colosseum, un obiectiv turistic cu o istorie de aproape două milenii

Colosseumul din Roma are o istorie de aproape 2000 de ani. Construcția a fost demarată în anul 72 după Hristos, iar la apogeul său aici se strângeau în jur de 65 de mii de oameni care asistau la concursuri de gladiatori, spectacole publice ori drame bazate pe mitologia clasică.