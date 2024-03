Avocatul Simonei Halep dezvăluie câţi bani a cheltuit ITIA în tentativa de a o distruge pe sportiva româncă

Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis, ITIA, a cheltuit o sumă impresionantă în demersul de a demonstra că Simona Halep s-a dopat și că trebuie să stea patru ani departe de terenurile de tenis.

Dezvăluirea vine de la Howard Jacobs, avocatul sportivei românce.

"Nu cred că am avut vreodată un caz atât de ciudat precum acesta, în care ei (ITIA) să se lupte până la capăt și apoi să vină cu acuzația de dopaj sanguin. Cazul a devenit extrem de complicat. Cred că au fost cel puțin două milioane de dolari (cheltuiți de agenție), pentru că au avut atât de mulți experți și avocați implicați în acest demers", a declarat Jacobs pentru presa sportivă internațională.

La Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, suspendarea de patru ani a fost redusă la 9 luni, astfel că sportiva noastră va reveni pe teren peste o săptămână, la Miami.

Săptămâna trecută, la scurt timp după ce a aflat că poate reveni pe terenul de tenis, Simona Halep a fost invitată la Sinteza Zilei.

Ea a arătat că proba de sânge care i-a fost luată în București a fost ținută la o temperatură greșită, acuzație pe care laboratorul din Capitală a respins-o ulterior.

"A fost cel mai mare șoc din viața mea să știu că proba din București a fost testată fără a ține cont de regulile care trebuie respectate. Au fost mai mult de două ore în care sângele meu a stat la temperaturi greșite. Bineînțeles că cei din tribunalul (de la Lausanne, n.r.) au fost, și ei, surprinși că se poate întâmpla așa ceva, iar eu mi-am exprimat și acolo (la Lausanne, n.r.) dezamăgirea că o carieră de 25 de ani poate fi distrusă prin neglijență, prin rea-voință sau, pur și simplu, prin faptul că nu respecți persoana pe care o testezi (...)

Nu se poate să se întâmple așa ceva la nivel atât de înalt. Am fost foarte dezamăgită și sunt foarte dezamăgită. De aceea, venind înapoi la cuvântul trădare, așa m-am simțit și, după un an și ceva, acum putem să realizăm de ce am spus atunci acest cuvânt", a afirmat Simona Halep la Sinteza Zilei.