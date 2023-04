Bernadette Szocs, victorie uriaşă împotriva numărului 5 mondial la WTT Champions Macao 2023

Bernadette Szocs a reuşit o victorie uriaşă împotriva numărului 5 mondial la WTT Champions Macao 2023, campionatul mondial de tenis de masă. Românca s-a calificat în optimi, după ce a învins-o pe Chen Xingtong.

Sursa foto: Profimedia Images

Bernadette Szocs s-a impus în patru seturi, 6-11, 11-9, 11-9, 11-3. Chiar dacă a fost condusă cu un set și 9-8, românca a câștigat trei puncte consecutive și a egalat situația pe tabelă în fața finalistei de anul trecut.

Numărul 27 mondial, Bernadette Szocs a trecut în avantaj la seturi și a profitat de momentul bun, având 6-0 în setul 4, pe care l-a și câștigat, 11-3. Pentru româncă urmează duelul din optimi cu Jia Nan Yuan, care a trecut de Suthasini Sawettabut (11-7, 9-11, 16-14, 11-7).

"Am fost optimistă, am crezut în jocul meu. Am ştiut că nu am de pierdut nimic în faţa ei, aşa că am dat ce e mai bun şi am crezut în totalitate. Sunt fericită că am reuşit să înving o nouă jucătoare de top din China. Ştiam că nu va fi uşor, dar sunt mândră de mine şi sper să continui în acelaşi fel.

Aici, în Macao, mereu am jucat bine, aşa că sunt fericită să fiu aici şi să joc. Aici am obţinut unele dintre cele mai mari victorii din carieră, împotriva unor jucătoare din China, aşa că sunt încrezătoare şi voi încerca să fiu în top 10 mondial", a spus Bernadette Szocs, potrivit AS.ro.