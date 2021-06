Ce l-ar fi doborât la pământ, de fapt, pe Christian Eriksen. Medicul care l-a avut sub observație a făcut anunțul

„Am fost chemaţi imediat ce Christian a căzut. Nu l-am văzut, dar era destul de clar că îşi pierduse cunoştinţa. Când am ajuns la el, era pe o parte, respira şi îi simţeam pulsul. Dar dintr-o dată nu s-au mai auzit bătăile inimii şi am început masajul cardiac. Ajutorul a venit foarte, foarte repede de la personalul medical şi, cu ajutorul lor, am reuşit să facem ceea ce trebuia să facem. Am început să intervenim pentru a-l menţine în viaţă. Din fericire, Christian s-a agăţat de viaţă”, a spus medicul Morten Boesen, potrivit Gazetta dello Sport.

Medicul echipei Tottenham, care l-a avut sub observaţie pe Eriksen crede că fotbalistul a suferit un stop cardiac.

"Christian Eriksen a suferit probabil un stop cardiac, dar a avut o recuperare remarcabilă", potrivit fostului său cardiolog de la Tottenham Hotspur. După ce şi-a început cariera profesionistă la Ajax Amsterdam, Eriksen a evoluat între 2013 şi 2020 la Tottenham, înainte de a fi transferat de Inter Milano, în ianuarie 2020, scrie News.ro.

Și presa internaţională scrie că, cel mai probabil, Christian Eriksen a suferit un stop cardio-respirator. Fotbalistul din selecţionata Danemarcei a căzut brusc pe teren fără ca cineva să-l lovească. Jucătorii care şi-au dat seama că este grav au sărit să îl ajute să nu îşi înghită limba.

Primul mesaj al lui Christian Eriksen, după ce a căzut pe teren și a avut nevoie de resuscitare

Mijlocaşul ofensiv Christian Eriksen le-a scris de pe patul de spital coechipierilor lui de la Inter Milano pe grupul de WhatsApp al echipei, a anunţat directorul sportiv al grupării italeiene. Giuseppe Marotta,

"Christian Eriksen tocmai a trimis un mesaj grupului WhatsApp al lui Inter acum câteva minute. Suntem optimişti cu privire la starea sa, staff-ul danez ne-a spus că situaţia este sub control", a declarat Giuseppe Marotta, sâmbătă seara, pentru Rai Sport, potrivit Adevărul.

Jucatorul danez Christian Eriksen, în vârstă de 29 de ani, s-a prăbuşit pe teren, la un moment dat, inconştient, sâmbătă, la meciul cu Finlanda, de pe Stadionul Parken din Copenhaga, din Grupa B de la Euro-2020. Imediat, medicii prezenţi la stadion au început manevrele de resuscitare.

Meciul a fost întrerupt. Imediat, în jurul său, colegii s-au strâns pentru a-i acorda primul ajutor.

Au intervenit şi medicii, iar în scurt timp, cadrele medicale au început manevrele de resuscitare cu un defibrilator.

