Ungurii și polonezii trec granița în Satu Mare ca să cumpere un produs din Halmeu: „De când nu mai este vamă vin mai mulţi străini”

Maghiarii şi polonezii sunt mult mai interesaţi de căpşunile produse în localitatea Halmeu din judeţul Satu Mare, după desfiinţarea punctului de trecere a frontierei Petea fiind mai mulţi străini care merg să achiziţioneze, a declarat viceprimarul comunei, Joszef Fazekas, marţi, pentru Agerpres.

El a explicat că producţia în masă este puţin întârziată din cauza îngheţului, iar acum preţul începe să scadă.

"Producţia este slăbuţă pentru că am avut ger foarte mare acum o lună şi nu e producţia ce ar trebui. Până acum ne-a ajutat preţul, temperaturile au fost prea joase, s-au menţinut preţurile, dar de ieri şi azi tare a început să scadă. De la 15 lei am ajuns la 10 lei. În două zile a căzut 5 lei preţul", a declarat Joszef Fazekas.

El a spus că vin mulţi comercianţi din Ungaria şi Polonia.

"Acum s-a încălzit, acum au ieşit şi căpşunii de afară (de pe câmp - n.r.). Se vând în toată ţara. Acum vin din Ungaria şi Polonia. De când nu mai este vamă vin mai mulţi străini. Acesta este norocul mare", a spus acesta.

El cultivă împreună cu familia 4 hectare de căpşuni.

"Înainte să fiu viceprimar cu asta m-am ocupat. Acum am predat la băiat. Ajut şi eu din umbră, după servici", a spus acesta.

În acest sezon în Halmeu sunt foarte mulţi muncitori sezonieri veniţi la muncă şi de la sute de kilometri distanţă.

"Dacă îi plăteşti vin. Eu de ani de zile am oameni. 20 de lei le dăm la oră plus mâncare şi cazare. Avem şi cu 25 de lei, dar lor nu trebuie să le dăm mâncare şi cazare. Vin din alte judeţe şi alte comune. Terminăm seara. Chiar şi din Braşov am avut oameni la cules, mulţi vin din Sălaj, din Pişcolt, Stâna, din judeţul Satu Mare. Eu am o casă unde îi ţin, au condiţii, au camera lor, dorm 3, 4 într-o cameră, vin la mine şi mănâncă. Sezonul durează o lună", a spus un cultivator.

În comuna Halmeu sunt aproximativ 600 de hectare de teren cultivate cu căpşuni.