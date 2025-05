China cere banii înapoi. Cele mai sărace 75 de țări din lume sunt executate silit anul acesta de Beijing

Xi Jinping trece de la a fi bancherul Planetei la statutul de recuperator. Foto: Agerpres

Țările emergente care s-au împrumutat de la China vor plăti Beijingului sume record în 2025, conform unui studiu publicat marți de Institutul Lowy din Australia, care invocă un „val uriaș” de rambursări și plăți de dobânzi, relatează marți France Presse, citată de Agerpres. Cele mai sărace 75 de țări din lume vor efectua astfel „rambursări record ale datoriei” către China în 2025, pentru o sumă totală estimată la 19 miliarde de euro.



Aceste împrumuturi se înscriu în cadrul programului mondial de infrastructură denumit „Noul drum al mătăsii'”, lansat de China în 2013 pentru a-și dezvolta legăturile comerciale cu restul lumii și a-și asigura aprovizionarea cu materialele necesare dezvoltării în diferite domenii.



„Țările emergente se confruntă cu un val uriaș de plăți ale datoriilor și dobânzilor către China'”, avertizează cercetătorul Riley Duken într-un studiu realizat de Institutul Lowy, un think tank independent cu sediul în Sydney.



În următorii zece ani, potrivit acestui studiu, China nu va mai fi „bancherul țărilor în curs de dezvoltare'”, ci un „colector de datorii'”, în sensul că va primi mai mult în rambursări decât va face împrumuturi.



Institutul Lowy a analizat datele Băncii Mondiale pentru a calcula obligațiile de rambursare ale țărilor emergente.



„Presiunea exercitată de împrumuturile către statul chinez, cuplată cu creșterea rambursărilor către o serie de creditori internaționali, exercită o presiune financiară enormă asupra economiilor în dezvoltare'”, explică institutul australian.



În prezent, potrivit acestui studiu, contractarea de credite din partea Chinei este în scădere peste tot în lume.



Honduras și insulele Solomon au beneficiat de împrumuturi chineze după ce și-au rupt relațiile diplomatice cu Taiwanul în 2023, respectiv în 2019. Indonezia și Brazilia au semnat în ultimii ani noi acorduri de împrumut cu China, care încearcă să-și securizeze aprovizionarea cu metale și minereuri.



Criticii programului 'Noului drum al mătăsii' (cunoscut și ca 'One Belt One Road') subliniază riscul ca această inițiativă să scufunde în datorii unele țări.