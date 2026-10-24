El Clasico 2026. Barcelona - Real Madrid în LaLiga, pe 25 octombrie. Cine transmite meciul la TV în România

Imagine de la El Clasico din 2025. Foto: Getty Images

Primul El Clasico al sezonului are loc duminică, 25 octombrie, când Barcelona își va întâlni principala rivală din LaLiga, Real Madric. Cel mai spectaculos meci din campionatul Spaniei începe la ora 22:00, pe stadionul Camp Nou. Numele de „El Clasico” se oferă fiecărui meci dintre cele două echipe, fie că este disputat în LaLiga, Supercupa Spaniei sau chiar Champions League.

Cel mai spectaculos meci din LaLiga, Barcolan - Real Madrid, cunoscut sub numele de El Clasico, are loc duminică, 25 octombrie, de la ora 22:00. Ambele echipe vor avea absenți importanți: Barcelona urmează să intre pe teren fără Roony Bardghji, Eric Garcia și Dani Olmo, în timp ce „Galacticiilor” le lipsesc Raul Asencio, Rodrygo și Vinicius Junior.

În prezent, Barcelona ocupă primul loc în clasament, cu 27 de puncte în 9 meciuri, în timp ce Real Madrid se află pe locul 3, cu 21 de puncte.

Cine transmite la TV El Clasico 2026

El Clasico 2026 se vede și în România. Fanii fotbalului vor putea viziona cel mai spectaculos meci din LaLiga, de la ora 22:00, pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Este a 265-a confruntare din istoria celor doua echipe

Meciul de duminică este a 265-a confruntare dintre Barcelona și Real Madrid. „Barca” a câștigat șase dintre ultimele șapte meciuri directe oficiale, inclusiv cu 2-0 pe Camp Nou, rezultat care i-a asigurat precedentul titlu din LaLiga. Niciuna dintre ultimele 13 confruntări de campionat nu s-a încheiat la egalitate.

Istoria El Clasico

Barcelona a fost fondată în 1899, iar Real Madrid trei ani mai târziu, în 1902. În acel an a avut loc primul El Clasico, potrivit clubului. Meciul a făcut parte din „Concurso Madrid de Foot-Ball Association”, cunoscut și drept Copa de la Coronacion, o competiție neoficială. Majoritatea meciurilor inițiale dintre cele două echipe au fost amicale, având în vedere că LaLiga nu fusese încă înființată, iar singura competiție națională era Copa de Espana (N.r. - Cupa Spaniei).

Odată cu trecerea timpului, meciurile au devenit mai regulate, mai ales după înființarea LaLiga în 1929. Disputele privind transferurile, cum ar fi lupta pentru semnătura lui Alfredo di Stefano în anii 1950 și deciziile controversate ale arbitrilor nu au făcut decât să intensifice rivalitatea. Cele două cluburi se mândreau, de asemenea, cu cei mai buni jucători ai epocii, precum Ladislao Kubala și Luis Suarez pentru Barca și Ferenc Puskas și Di Stefano pentru Real Madrid.

La mijlocul secolului al XX-lea, rivalitatea a căpătat o nouă dimensiune. Era încă cunoscută sub numele de derby, mai degrabă decât „El Clasico”, în ciuda faptului că ambele echipe proveneau din orașe diferite.

Rivalitatea nu s-a estompat de-a lungul deceniilor, iar meciurile au fost, în general, echilibrate. Totuși, acest lucru nu a împiedicat apariția unor rezultate mai categorice. Unele dintre aceste victorii ale Barcei au contribuit la apariția unui termen foarte cunoscut, folosit și astăzi: „La Manita”, adică 5 goluri marcate împotriva eternilor rivali.