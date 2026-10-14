Mircea Badea, despre cartonașul roșu al lui Vinicius: „Este exact ca în viață. Nu contează provocările, ești judecat după reacție”

Fotbalistul de la Real Madrid, Vinicius Jr (S) și realizatorul Antena 3 CNN, Mircea Badea (D). Colaj foto: Getty Images / Captură Antena 3 CNN

Realizatorul „În Gura Presei”, Mircea Badea, a vorbit, marți seară, despre cartonașul roșu pe care Vinicius l-a primit după ce l-a tras de păr pe William Saliba, în meciul Real Madrid - Villarreal, etapa a 8-a din LaLiga. După analizarea situației, Mircea Badea a tras „o concluzie de viață care excede fotbalul”: „Aici este exact ca în viață. Nu contează câte provocări ai sau câte momente de provocare nervoasă au existat înaintea reacției tale. Întotdeauna ești judecat după reacție”.

„Deci, este un cetățean care se numește Vinícius, un super jucător de la Real Madrid. A jucat, mă rog, acolo, în campionatul intern, și, la un moment dat, a dat un gol care a fost anulat pe motiv de offside. După aia, se pare că s-a enervat și l-a tras de păr (n.r. - pe William Saliba).

Se pare că totul este cu semne de întrebare, pentru că unii zic că n-ar fi fost intenționat. Cică, de la cum a căzut și s-a prins, că îl avea în față pe ăla cu părul vâlvoi și bogat și l-a tras de păr și a luat roșu, a luat cartonaș roșu.

După care el a pus pe Instagram mai multe momente, a zis: «Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat, totuși vă las asta aici», și a arătat mai multe momente în care adversarul respectiv, pe care l-a tras el de păr, l-ar fi faultat de mai multe ori și nu a fost sancționat de arbitru. Și a avut un comentariu din ăsta acid în acest sens, în care: «Uite, alții fac și nu se întâmplă nimic. Oricum, îmi pare rău».

Și aici e o discuție întreagă, pentru că ăsta, în general, este mai recalcitrant.

Acum a ieșit o treabă pe surse, că atunci când l-au dat afară de pe teren și s-a dus către vestiare, ar fi împins un oficial din LaLiga.

Și ce vreau să zic cu asta? Sunt unii care spun: «Dom'le, nu l-a tras intenționat de păr pe omul ăla». Cică, când a căzut, l-a prins pe ăla că el s-a dezechilibrat și, din greșeală, l-a prins de păr. Bun. Să zicem că l-a tras intenționat de păr. Foarte interesant. Și să zicem că, într-adevăr, ce a pretins el pe Instagram? «Uite, dom'le, m-a faultat ăla de 100.000 de ori în prealabil și arbitrul nu i-a zis nimic, nu l-a sancționat, nu i-a făcut nimic».

Să zicem că ambele afirmații sunt corecte. L-a tras intenționat de păr, deci a meritat roșu, și a fost faultat înainte de a trage de păr, de mai multe ori, și nu s-a întâmplat nimic.

Aici este exact ca în viață. Nu contează câte provocări ai sau câte momente de provocare nervoasă au existat înaintea reacției tale. Întotdeauna ești judecat după reacție. «Ai văzut, mă, cum a făcut ăla? Păi da, dar știi ce i s-a întâmplat înainte?»

Eu nu iau apărarea lui Vinícius, mă doare în cot. Doar trag o concluzie de viață care excede fotbalul. E o concluzie de viață: dom'le, reacția este întotdeauna judecată de sine stătătoare. Nu este niciodată integrată într-un context, niciodată, în viață, în general”, a spus Mircea Badea.

Brazilianul a început ca rezervă partida. La 10 minute după ce a intrat în locul lui Alexander-Arnold, Vinicius a marcat după o pasă a lui Jude Bellingham.

Golul a fost anulat însă după intervenția VAR, deoarece brazilianul l-a tras de păr pe Saliba într-o fază anterioară.

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