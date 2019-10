ROMÂNIA-NORVEGIA ONLINE STREAM LIVE VIDEO în preliminariile Campionatului European de fotbal. Ultimul meci al lui Contra la Națională?

foto. frf.ro

ROMÂNIA-NORVEGIA ONLINE STREAM LIVE VIDEO Selecţionerul Cosmin Contra a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că ar fi fericit ca naţionala României să câştige la limită meciul de marţi, cu Norvegia, din preliminariile EURO 2020, precizând că nu are ce să le reproşeze jucătorilor după partida mai slabă din Insulele Feroe, câştigată însă cu 3-0.



"Când nu sunt criticat eu? Contează că echipa a avut o atitudine bună şi rezultatul. Important e că nu s-au dat bătuţi jucătorii. Ce contează că dăm gol în minutul 1 sau minutul 80, până la urmă este un scor de 3-0, eu sunt foarte mulţumit de băieţi, nu am nimic să le reproşez. Criticile au existat şi există în lumea fotbalului tot timpul. Mâine, indiferent de rezultat vor exista critici, chiar dacă vom câştiga. Şi dacă vom câştiga cu 1-0 mâine şi jucăm prost, eu voi fi foarte fericit. De ce vorbim întotdeauna de negativitate? Trebuie să avem încredere în aceşti băieţi, trebuie să le transmitem băieţilor pozitivitate, avem nevoie de asta pentru a ne califica. Eu am mare încredere în ei şi sunt sigur că mâine vor da totul ca să scoată un rezultat pozitiv", a spus Cosmin Contra.



ROMÂNIA-NORVEGIA ONLINE STREAM LIVE VIDEO Tehnicianul a lăudat prestaţia Norvegiei din partida cu Spania, scor 1-1, fiind convins că meciul de marţi va fi unul extrem de dificil: "După aspectul jocului nu m-a surprins rezultatul de egalitate dintre Norvegia şi Spania. Norvegia a făcut un meci foarte bun, cred că este un rezultat meritat al echipei Norvegiei. Mâine mă aştept la un meci foarte greu din toate punctele de vedere, dar suntem în pregătiţi, ne-am antrenat foarte bine în toate aceste zile. Am încredere în jucătorii mei şi sperăm ca mâine să facem un meci foarte bun. Per ansamblu cred că echipa Norvegiei este una foarte bună din punct de vedere fizic, pot pune probleme în atac, de aceea pot spune că la fazele fixe sunt o echipă redutabilă. O echipă puternică din toate punctele de vedere. Odegaard şi King cred că pot pune probleme oricărei echipe în orice moment. Sper ca în zona în care va intra Odegaard, jucătorul nostru să se achite foarte bine de sarcini, nu am însă niciun plan special pentru el".



ROMÂNIA-NORVEGIA ONLINE STREAM LIVE VIDEO Cosmin Contra a precizat că întotdeauna le transmite jucătorilor că trebuie să abordeze orice partidă cu gândul la victorie.



"Niciunul dintre cei trei adversari care ne-au mai rămas în grupă nu este uşor. Pentru mine cel mai important joc este însă cel care urmează, cu un rezultat pozitiv cred că suntem şi mai aproape de o calificare pe care ne-o dorim toţi. Eu la niciun meci nu transmit jucătorilor mei să joace la egal. Formaţia o alcătuiesc şi în funcţie de calităţile adversarului. Ne-au dat planurile peste cap şi accidentările din Feroe, dar toţi cei care au fost convocaţi pot face la un astfel de meci. Am mare încredere în ei, s-au antrenat foarte bine, au fost foarte atenţi la ceea ce am lucrat în această săptămână şi de aceea am mare încredere în ei că responsabilitatea lor va fi foarte mare şi că ne vor face fericiţi pe toţi", a mai spus Contra.



Selecţionerul a dezminţit zvonurile conform cărora ar avea oferte de a antrena echipe din zona arabă.



Echipa naţională de fotbal a României va întâlni reprezentativa Norvegiei, marţi, pe Arena Naţională din Bucureşti, de la ora 21:45.