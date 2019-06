Ianis Hagi: Avem tot viitorul în față!

Jucătorul echipei naţionale de fotbal U21 a României, Ianis Hagi, a afirmat, joi la finalul partidei cu Germania, că toţi componenţii lotului sunt conştienţi că puteau juca o finală de campionat european, dar au tot viitorul în faţă.



"Vreau să le mulţumim tuturor suporterilor că au venit să ne susţină pe căldura asta. Nu ştiu dacă a fost oboseală, ambele echipe au jucat din trei în trei zile, fizic cred că stăteam la fel, este puţină dezamăgire pentru că ştiam că am fost aproape de prima noastră finală. Dar avem tot viitorul în faţă, suntem tineri, mai avem 15 ani de carieră în faţă. Nu avem de ce să fim supăraţi. Normal, puteam juca o finală, dar lucrul pozitiv este că avem foame de rezultate, că avem foame de victorii, de turnee finale, de trofee şi cred că ăsta este cel mai bun lucru cu care putem rămâne după acest turneu. A fost ceva unic să câştigi grupa cea mai grea de la Euro, să le ţii piept tuturor adversarilor, celor mai bune echipe din Europa, este un sentiment unic. Aceste două săptămâni cât am stat în Italia şi cu suporterii care au fost alături de noi au fost ceva incredibil. Sper să fie în continuare alături de noi pentru că vă garantez că această generaţie are foame de trofee", a declarat Ianis Hagi la finalul partidei.



Selecţionata României a fost învinsă de Germania cu scorul de 4-2 (1-2), joi seara, în semifinalele Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia şi San Marino, pe Stadionul Renato Dall'Ara din Bologna.



Tricolorii au făcut un nou meci memorabil, în ciuda unei căderi pe final, în urma căreia Germania, campioana en titre, a reuşit să se impună.



În finala de duminică, la Udine, Germania va întâlni învingătoarea dintre Spania şi Franţa, semifinală care se va juca vineri, de la ora 22:00, la Reggio Emilia.