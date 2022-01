A murit Mircea Stoenescu, "cel mai vechi dinamovist în viață"

Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp de Ionel Culina, ofițerul de presă al lui Dinamo.

"Dinamo București a pierdut în această seară un personaj fabulos, MIRCEA STOENESCU, un campion emerit al fotbalului, născut și crescut cu mentalitatea de a fi mereu învingător în lupta cu adversarii vieții.

Avea 78 de ani împliniți în urmă cu câteva luni, pe 11 octombrie.

Fostul jucător și conducător al clubului nostru, "Jandarmul lui Dobrin", așa cum a fost alintat până în ultimele clipe ale vieții, a avut o carieră impresionată:

- 3 titluri de campion cu Dinamo: 1962, 1971, 1973

- Cupa României cu Dinamo: 1968

- 2 titluri de campion la Academia clubului, unul la juniori (1961) și altul la "pitici" (1959)

- Arbitru divizionar A din 1981 și arbitru internațional

- Maestru emerit al sportului

- Secretar, director general, președinte executiv al FC Dinamo București

- Membru al Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal

- Membru al Comisiei de Analiză a Campionatului Național

- Membru al Comisiei de Disciplină și de Recurs în cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal

- Observator de joc și de arbitraj din partea LPF și FRF

- Antrenor al echipei Dinamo Victoria în eșaloanele inferioare ale Capitalei", transmite Ionel Culina.

Iată, mai jos, ce spunea MIRCEA STOENESCU în urmă cu câteva luni:

"Am fost o rotiță bună într-un angrenaj strălucitor. Nu am luat niciodată nota 4 în ziarul de sport. Aveam numai 7 sau 8. O dată am primit 9, după ce l-am marcat pe Dobrin, dar cred că a fost o greșeală de tipar".

"Urmăresc toate meciurile la TV, nu pierd nici interviurile. Îmi vine să-mi rup bastonul când mă uit la clasament".

"Mi-a plăcut să fiu un tip exigent nu numai cu mine, ci și cu ceilalți. Am iubit munca, indiferent de zi sau de oră. Mi-a plăcut și sprițul, dar numai după victorii. Și-am câștigat destule meciuri".

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal