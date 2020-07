Noul antrenor al FCSB, poveste revoltătoare: "Nu mi-a venit să cred, am rămas stupefiat!"

Anton Petrea și-a încheiat cariera de jucător la Snagov în 2011, după un sezon în care a reuşit să marcheze de 10 ori.După ce s-a retras, Toni Petrea a rămas la Snagov ca antrenor secund al lui Laurenţiu Reghecampf.

În ceea ce priveşte realizările profesionale, Petrea a câştigat deja 4 trofee cu FCSB: două titluri în Liga 1 (2013, 2014), o Supercupă a României (2013) şi Cupa Ligii (2016), din postura de antrenor secund.

În mandatele sale ca „secund” la FCSB, Petrea a adunat 63 de victorii, 27 de remize şi 13 înfrângeri între 2012 şi 2014; şi 37 de victorii, 20 de remize şi 16 înfrângeri între 2015 şi 2017.

Moment încordat între Toni Petrea și arbitrul unei partide în timpul unui meci

În 2017, după un derby cu Dinamo, Toni Petrea îl acuza pe arbitrul partidei, Octavian Şovre, că i-a adresat injurii "După faza penalty-ului acordat în minutul 95, m-am dus spre asistent şi l-am întrebat de ce face aşa ceva. De ce se bagă să dea penalty dintr-o poziţie în care el nu avea cum să vadă mai bine decât centralul. El s-a întors şi mi-a zis ce mi-a zis, chiar nu vreau să reproduc.

Nu mi-a venit să cred, am rămas stupefiat. Am fost la Comisii, am vorbit pe această temă, dar domnul Şovre nu a apărut ca să fim puşi faţă în faţă. Eu aş vrea să mă întâlnesc cu dânsul şi să văd ce poate să-mi spună".