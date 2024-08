Cine e Imane Khelif, pugilista care a picat testele de testosteron. Angela Carini a abandonat lupta cu ea după 46 de secunde

Imane Khelif, pugilista care a picat testele de testosteron și de gen. FOTO: Getty Images

Imane Khelif este pregătită să continue competiția la Jocurile Olimpice de la Paris, următorul ei meci fiind programat sâmbătă, la două zile după controversata partidă cu Angela Carini. Aceasta din urmă și-a abandonat meciul împotriva algerienei după 46 de secunde, scrie The Independent.

Khelif este unul dintre cei doi boxeri cărora li s-a permis să lupte la Jocurile Olimpice, în ciuda faptului că a fost descalificată de la campionatele mondiale feminine de anul trecut pentru că nu a trecut testele de testosteron și de gen. La același turneu a fost descalificată din același motiv și taiwaneza Lin Yu-ting.

După meciul de joi contra lui Imane Khelif, Angela Carini a declarat că s-a retras pentru că a fost lovită mai tare decât fusese vreodată. Un prim pumn i-a dislocat bărbia, iar un al doilea i-a zdrobit-o și a început să sângereze. Carini, în vârstă de 25 de ani, i-a spus antrenorului ei: „Nu este bine, nu este corect”. Ulterior, ea le-a spus reporterilor că în toată cariera ei de sportiv nu a mai fost lovită atât de tare.

Înainte de luptă, Comitetul Olimpic Internațional fusese criticat pentru că i-a permis atât lui Khelif, cât și lui Lin Yu-ting să concureze la categoria feminină la aceste Jocuri. Lin urmează să o înfrunte vineri cu Sitora Turdibekova din Uzbekistan într-un meci de greutate penă la Paris.

Victoria lui Khelif în meciul cu Carini a stârnit controverse.

Khelif are meci sâmbătă (3 august). Deocamdată nu își cunoaște adversara, dar o victorie i-ar garanta algerinei o medalie de bronz la 66 kg și șansa de a concura pentru argint sau aur.

La rândul său, Lin va lupta cu Sitora Turdibekova din Uzbekistan, vineri, într-un meci din optimile de finală la 57 kg.

După lupta cu Khelif, Angela Carini a declarat pentru BBC: „Pentru mine, nu este o înfrângere. Pentru mine, când urci în ring ești deja un războinic; ești deja un câștigător. Indiferent de orice, e în regulă. Nu am pierdut în seara asta [...] doar am luptat. Am intrat în ring și am luptat. Nu am reușit. Ies cu capul sus și cu inima zdrobită. Sunt o femeie matură. Întotdeauna am acționat după instinct, când simt că ceva nu este în regulă renunț. Trebuie să maturitatea de a te opri, de a spune: „OK, este suficient. Am urcat în ring și am spus: „O să dau tot ce am, indiferent de persoana din fața mea, care nu mă interesează în acest moment. Deci, în ceea ce privește controversele, nu m-au interesat niciodată. Am intrat și am vrut doar să câștig”.

Campionatele Mondiale feminine din 2023 au fost conduse de IBA, care nu mai este recunoscută de Comitetul Olimpic Internațional (CIO). Așadar, boxul olimpic din această vară este coordonat de Paris Boxing Unit (PBU), înființată de Comitetul executiv al CIO.

CIO a transmis într-un comunicat la începutul olimpiadei: „Toți sportivii care participă la turneul de box de la Jocurile Olimpice Paris 2024 respectă regulamentul în privința eligibilității, al condițiilor de înscriere în competiție, precum și toate reglementările medicale aplicabile în conformitate cu regulile 1.4 și 3.1. al Unității de box Paris 2024.

Persoanele cu diferențe de dezvoltare sexuală (DSD) au un amestec de caracteristici masculine și feminine (hormoni, gene, organe reproductive). Acest lucru poate duce la niveluri mai ridicate de testosteron. Testosteronul este un hormon care crește masa musculară, forța și hemoglobina.