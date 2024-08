O italiancă a renunțat să boxeze la JO cu o femeie acuzată că este, de fapt, bărbat. Meloni cere să fie interziși transgenderii

Imane Khelif (stânga), nu a trecut testele de gen la campionatele mondiale și nu a putut boxa. La Jocurile Olimpice a fost însă acceptată. Foto: Prodimedia

Încă un scandal uriaș a izbucnit la Jocurile Olimpice de la Paris după ce pugilista italiană Angela Carini și-a abandonat meciul împotriva algerienei Imane Khelif după 46 de secunde, aceasta din urmă fiind acuzată că este de fapt bărbat.

Khelif este unul dintre cei doi boxeri cărora li s-a permis să lupte la Jocurile Olimpice, în ciuda faptului că a fost descalificată de la campionatele mondiale feminine de anul trecut pentru că nu a trecut testele de testosteron și de gen.

Carini a declarat că s-a retras după ce a fost lovită mai tare decât fusese vreodată lovită. Un prim pumn i-a dislocat barbia, iar un al doilea i-a zdrobit bărbia și i-a însângerat pantalonii scurți.

Tânăra de 25 de ani, din Napoli, a adăugat: „Am urcat în ring pentru a lupta. Nu m-am dat bătută, dar un pumn m-a durut prea tare și așa am spus destul. Ies cu capul sus.

„După al doilea pumn, după ani de experiență, am simțit o durere puternică în nas. Am spus destul, pentru că nu am vrut. Nu am putut termina lupta după lovitura în nas. Așa că era mai bine să punem capăt.

„Nu este o înfrângere pentru mine – pentru mine, dacă intri în ring, ai câștigat deja, indiferent de orice altceva. Nu sunt aici să judec. Nu depinde de mine să spun dacă este corect sau nu. Tocmai mi-am făcut treaba. Am reușit să plec cu capul sus. Sunt o femeie matură; când simt că nu pot continua, nu cedez, este demn să spun destul. Eram convinsă că voi câștiga, eram concentrat, senin. Dar acești pumni în nas m-au durut, am spus destul”

Reem Alsalem, raportorul special al ONU pentru violența împotriva femeilor și fetelor, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la ceea ce s-a întâmplat. „Angela Carini și-a urmat pe bună dreptate instinctele și a prioritizat siguranța ei fizică, dar ea și alte sportive nu ar fi trebuit să fie expuse la această violență fizică și psihologică bazată pe sexul lor”, a scris ea pe Twitter.

Giorgia Meloni, premierul italian, a intervenit, spunând: „Cred că sportivii care au caracteristici genetice masculine nu ar trebui admiși la competițiile feminine. Și nu pentru că vrei să discriminezi pe cineva, ci pentru a proteja dreptul sportivelor de a putea concura în condiții egale”.

„Am fost emoționat ieri când a scris „Voi lupta”, pentru că dăruirea, capul, personajul, cu siguranță, joacă un rol în aceste lucruri. Dar mai contează și să poți concura pe baze egale și din punctul meu de vedere nu a fost un concurs uniform.”

Înainte de luptă, Comitetul Olimpic Internațional fusese criticat pentru că i-a permis atât lui Khelif, cât și lui Lin Yu-ting din Taipeiul Chinez să concureze la categoria feminină la aceste Jocuri. Lin urmează să o înfrunte vineri cu Sitora Turdibekova din Uzbekistan într-un meci de greutate penă la Paris.