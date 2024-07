Jocurile Olimpice de la Paris 2024 au început oficial. Surpriză de proporții pentru români: Nadia Comăneci a purtat torța olimpică

Jocurile Olimpice de la Paris 2024 au debutat oficial vineri seara, cu o ceremonie spectaculoasă și plină de surprize, atât pentru fanii sportului, cât și pentru fanii muzicii. Pentru români, surpriza a fost de proporții: legendara gimnastă Nadia Comîneci a dus torța olimpică pe Sena, alături de Serena Willaims, Rafael Nadal şi Carl Lewis.

Nadia Comăneci le-a transmis românilor, înainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, că vor avea parte de o surpriză. Și s-a ținut de promisiune. Alături de alte legende din lumea sportului, românca a purtat cu mândria torța olimpică.

„Momente emoţionante şi memorabile“, a notat Nadia Comăneci pe Facebook, după această călătorie istorică pe Sena.

Zinedine Zidane a fost cel care i-a înmânat torţa olimpică tenismanului spaniol Rafael Nadal, aflat în pragul retragerii din activitate. Nadal, dublu campion olimpic, a pornit apoi cu o ambarcaţiune în care au mai purtat torţa Serena Williams, Carl Lewis şi Nadia Comăneci.

Rafael Nadal raises the Olympic Flame into the Parisian night sky. ?



The Olympic Torch Relay is almost complete. #Paris2024 #OpeningCeremony @RafaelNadal pic.twitter.com/XTHObVtImm