Un turc face senzație la Paris: cu mâna în buzunar și fără echipament, a luat argintul la proba de tir. Imaginile cu el sunt virale

Medaliat cu argint la tir la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, turcul Yusuf Dikec a făcut senzație cu un look care contrastează puternic cu cel al adversarilor săi, iar imaginile cu el s-au viralizat pe rețelele sociale.

Sportivul în vârstă de 51 de ani pur și simplu a cucerit lumea cu look-ul său casual, fără echipamentele specifice probei la care a concurat.

insane aura



51-yr old Yusuf Dikec of Turkey shows up to the Olympics for shooting without special lenses…



without ear protection…



hand in his pocket & both eyes open…



and casually takes home a silver medal pic.twitter.com/qRB3kwRZmz