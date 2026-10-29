L'Equipe: Răzvan Burleanu ar putea deveni contracandidatul lui Gianni Infantino la șefia FIFA. Ce variante mai are UEFA

Președintele FRF, Răzvan Burleanu. Foto: Agerpres

UEFA a început să analizeze varianta unui contracandidat pentru șefia FIFA, după ce a decis, în vară, să nu îl susțină pe Gianni Infantino pentru un nou mandat. Potrivit publicației L'Equipe, trei nume au fost vehiculate până acum, printre care și cel al lui Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal (FRF).

Finalul de mandat al lui Gianni Infantino a fost marcat de controversele de la Cupa Mondială 2026. De la relația sa cu Donald Trump și până la dorința de a vinde o parte din FIFA, elvețianul a fost criticat de majoritatea federațiilor importante, iar șansele ca acesta să primească un nou vot de încredere la începutul anului 2027 sunt destul de mici.

UEFA și-a retras sprijinul pentru Gianni Infantino, iar forul fotbalului european va susține un alt candidat la următoarele alegeri. Printre variantele luate în calcul se numără inclusiv Răzvan Burleanu, președintele FRF.

Pe lângă acesta se află și Sandor Csanyi, președintele Federației Maghiare de Fotbal, și Fernando Gomes, fostul șef al Federației Portugheze de Fotbal și actualul președinte al Comitetului Olimpic Portughez.

„O altă opțiune este Răzvan Burleanu, ambițiosul președinte al Federației Române de Fotbal și membru al Consiliului FIFA. Anterior, el a fost vehiculat drept un potențial succesor al lui Ceferin la UEFA, în cazul în care slovenul s-ar fi retras în 2027, deși, în cele din urmă, Ceferin a decis să candideze pentru un nou mandat de patru ani”, scrie L'Equipe.

O decizie nu a fost încă luată și toate opțiunile sunt pe masă.

FRF nu îl susține pe Gianni Infantino

Federația Română de Fotbal, la fel ca UEFA și federațiile sale, a decis să nu îl sprijine pe Gianni Infantino. În ședința Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal din 26 august, s-a votat ca FRF să nu acorde susținere actualului președinte FIFA, Gianni Infantino, pentru un nou mandat.

„Fotbalul internațional trece printr-o criză fără precedent din cauza problemelor de bună guvernanță. De-a lungul timpului, în momentele de criză, FRF și-a asumat permanent o poziție puternică, fără echivoc. În 2015, FRF a anunțat public că va vota împotriva Președintelului FIFA de atunci, Joseph Blatter. În 2016 am fost unul dintre susținătorii lui Gianni Infantino pentru președinția FIFA, fiindcă împărtășeam o viziune comună despre fotbal. În 2018 au început să apară primele derapaje și FRF s-a opus categoric unui alt proces de vânzare a fotbalului, Club World Cup, la vremea respectivă către SoftBank. După care, în 2021, o altă inițiativă a fost respinsă categoric și de către noi, organizarea Campionatului Mondial la fiecare 2 ani. Prin urmare, dacă ne uităm doar la aceste momente, putem spune că ne-am câștigat dreptul de a avea curajul să ne gândim cum vrem să arate fotbalul internațional pe termen lung, fiindcă nu ne putem detașa de ceea ce se întâmplă la nivel internațional.

Din 2021 am fost mai aproape de procesul de luare a deciziilor la nivel de UEFA și FIFA prin prezența mea în Comitetul Executiv UEFA și Consiliul FIFA. În acest context, FRF a luat o decizie grea, dar curajoasă, ca România să fie una dintre puținele țări care nu i-a acordat o scrisoare de susținere lui Gianni Infantino pentru alegerile din 2027, așa cum au făcut alte peste 200 de asociații naționale dintr-un total de 211 până în urmă cu o lună de zile. Astăzi vedem foarte multe federații la nivel global anunțând public că își retrag scrisorile de susținere.

În momentul de față, atât eu personal, cât și colegii mei din Comitetul Executiv putem spune la fel de categoric că ne-am pierdut încrederea în Gianni Infantino. Acest lucru înseamnă pur și simplu că nu îl vom vota dacă nu se va retrage și va candida în martie 2027. A trecut aproape o lună de când suntem în această criză, iar Gianni Infantino nu a sunat niciun membru al boardului din care fac și eu parte pentru a oferi explicații suplimentare, dar și garanții că această inițiativă de vânzare a fotbalului, această privatizare a fotbalului nu va fi reluată în viitor.

Dezamăgirea cea mai puternică este că am crezut în el, în toate principiile și valorile care au stat la baza relației noastre, am avut aspirații comune, am crezut și am sperat că va fi un agent al schimbării, dar de la un an la altul am simțit cum s-a îndepărtat de misiunea inițială. Chiar l-am considerat o perioadă lungă de timp un prieten.

Un aspect foarte important este că Gianni Infantino a pierdut nu doar legitimitatea primei confederații care l-a susținut politic și financiar în campania electorală din 2016, dar și susținerea delegaților FIFA din alte confederații, precum și sprijinul comunității fotbalistice reprezentate de suporteri, jucători, ligi sau cluburi.

FIFA are nevoie astăzi de un nou lider care să producă consens și unitate, să inspire încredere și care să aibă capacitatea de a ne aduce împreună pe noi toți, să nu ne mai separe, între noi și ceilalți. Iar astăzi, și noi ca FRF, suntem chemați să apărăm fotbalul și să fim de partea bună a istoriei. Sunt sigur că vom ieși mai puternici din această criză”, a spus Răzvan Burleanu, președintele FRF, la finalul ședinței CEx.