Lewis Hamilton a pilotat monopostul McLaren cu care Senna a câtigat titul de Formula 1 în 1990

Lewis Hamilton a pilotat, duminică, la Interlagos monopostul cu care regretatul Artyon Senna a câștigat titlul mondial în sezonul 1990 al Formulei 1.

Pilotul britanic și-a exprimat întotdeauna pasiunea pentru marele Senna. McLaren MP4/5B adus pe pistă la Interglagos este monopostul din 1990 cu care Senna a cucerit al doilea titlu mondial.

The noise, the crowd@LewisHamilton at full noise around Interlagos, a place Ayrton Senna wrote some of our most famous chapters as a sport#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/JmejX4TFd9