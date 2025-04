Scenă dramatică în tenis: O jucătoare britanică s-a prăbușit pe teren, în timpul meciului

Francesca Jones, jucătoarea britanică de tenis aflată pe locul 129 în clasamentul mondial, s-a prăbușit pe teren în setul decisiv al meciului împotriva argentiniencei Julia Riera (locul 157 WTA), în cadrul turneului de la Bogota.

Incidentul s-a petrecut în momentul în care Jones servea, fiind condusă cu 5-3. Sportiva s-a prăbușit pe zgură și a fost transportată de pe teren cu ajutorul unui scaun cu rotile, fiind nevoită să abandoneze competiția.

Fran Jones collapsed on court in Bogota and had to retire. Really scary to see, my prayers are with her ? pic.twitter.com/P5ktrDf4Ep