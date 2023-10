Lionel Messi a câștigat Balonul de Aur pentru a opta oară în carieră: "Nu mi-aș fi putut imagina"

Lionel Messi a câștigat Balonul de Aur, pentru a opta oară, depășindu-l pe jucătorul norvegian al anului în viziunea UEFA, Erling Haaland de la Manchester City, în lupta pentru prestigiosul premiu.

Sursa foto: X | @ballondor

Lionel Messi, actualmente la Inter Miami, a câștigat ultima dată premiul în 2021.

El a jucat un rol esențial în conducerea Argentinei spre primul său titlu la Cupa Mondială din ultimii 36 de ani, când a învins Franța, campioana în exercițiu, în finala de anul trecut.

Jucătorul de 36 de ani are acum trei Ballons d'Or în fața rivalului Cristiano Ronaldo, care a câștigat ultimul dintre cele cinci trofee ale sale în 2017. Messi s-a clasat între primii trei de 14 ori în total, tot un număr record, terminând pe locul al doilea în cinci ocazii.

"Nu mi-aș fi putut imagina să am o carieră ca cea pe care am avut-o eu. Tot ceea ce am realizat. Norocul pe care l-am avut jucând pentru cea mai bună echipă din lume, cea mai bună echipă din istorie.

Este frumos să câștigi aceste trofee individuale. Să câștigi Cupa America și apoi Cupa Mondială, să reușești acest lucru este uimitor", a declarat Messi.

"Toate (premiile Ballon d'Or) sunt speciale din diferite motive", a adăugat el.

"Sunt fericit să primesc această recunoaștere pe care o primesc datorită a ceea ce am realizat cu echipa națională", a declarat Messi pentru Reuters.

"Acest titlu (Cupa Mondială) pe care îl urmăream de atâția ani îl face și mai special".

Întrebat dacă va continua până la Cupa Mondială din 2026, Messi a spus: "Nu mă gândesc la asta. Mă voi bucura (de cariera mea) zi de zi. Va fi mai întâi Copa America din Statele Unite (în 2024). (Cupa Mondială), nu mă gândesc la ea".

Anterior, colegul lui Messi la Cupa Mondială, Emiliano Martinez, a câștigat premiul Lev Yashin pentru cel mai bun portar din lume.

Câștigătoarea Cupei Mondiale feminine din Spania și mijlocașul Barcelonei, Aitana Bonmati, a câștigat Balonul de Aur feminin.

"Este un trofeu individual, dar nu poate exista fără o echipă", a declarat ea reporterilor.

Messi, care a câștigat primul său Balon de Aur în 2009 și a obținut patru la rând până în 2012, a terminat pe locul al doilea, după Haaland, la premiile UEFA din august.

Haaland, în vârstă de 23 de ani, era unul dintre favoriții fermi pentru primul său Balon de Aur, după ce a marcat 52 de goluri în 53 de meciuri în toate competițiile în sezonul trecut, când City a câștigat Liga Campionilor, Premier League și Cupa Angliei.

Însă parcursul magic al Argentinei la Cupa Mondială din Qatar, unde Messi a obținut Balonul de Aur pentru cel mai bun jucător și Gheata de Argint (șapte goluri și trei pase de gol), l-au făcut pe atacantul norvegian să rateze anul acesta premiul.