”Am văzut moartea cu ochii” | Fostă gimnastă, la un pas să-și piardă viața, din cauza unei forme rare de pneumonie

O fostă mare gimnastă, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice, a declarat că avea să-și piardă viața, după ce a fost diagnosticată cu o formă rară de pneumonie.

Sursa foto: Hepta

Mary Lou Retton (55 de ani), fosta mare gimnastă medaliată cu aur la Jocurile Olimpice, a mărturisit că a văzut ”moartea cu ochii”.

Într-un interviu pentru emisiunea ”TODAY” de la NBC, fosta sportivă a declarat că este recunoscătoare pentru fiecare zi de viaţă, chiar dacă există încă atât de multe întrebări fără răspuns cu privire la starea sa medicală.

”Vreau să spun că, după ce vezi moartea cu ochii, sunt atât de multe lucruri pe care le aştept cu nerăbdare”, a spus Retton, în cadrul interviului.

”Sunt o luptătoare şi nu am de gând să mă dau bătută. Nu am de gând să renunţ. Nu am nicio idee despre ce îmi rezervă viitorul. Nu ştiu dacă voi avea probleme de durată cu plămânii mei. Mi-aş dori să am răspunsuri. Dar nu aş renunţa niciodată. Nu este în mine acest lucru”, a spus ea, notează News.ro.

Citește și: Simona Halep: "Sunt victima unei nedreptăţi! Visul meu este să revin, să decid eu cum îmi închei cariera în tenis"

Pe parcursul interviului, fosta gimnastă respira cu ajutorul unui tub de oxigen nazal și îi era dificil să vorbească. Ea a spus că, de obicei, îi este greu să vorbească despre problemele personale, însă acum s-a simțit mai bine că a putut aborda acest subiect atât de delicat.

”Sunt foarte retrasă şi să ies şi să vorbesc despre asta este dificil. De obicei, interviurile mele sunt: 'Oh, da - m-am simţit minunat să câştig Jocurile Olimpice', ştiţi? Asta este diferit. Este ceva serios şi asta este viaţa şi sunt atât de recunoscătoare că sunt aici. Sunt binecuvântată că sunt aici, pentru că a fost o perioadă în care au fost pe punctul de a mă pune pe aparate de menţinere în viaţă”, a mai subliniat ea.