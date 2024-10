F1: Calificările și marea cursă de la Austin vor fi în acest weekend, la Antena 3 CNN. Putinică: „O să fie extrem de complicat”

Piloții se întorc din vacanță, pe circuitul din SUA, cu forțe proaspete/ Sursa foto: Profimedia

Formula 1 revine în forță în această seară, pe circuitul din Texas, Statele Unite ale Americii, cu o sesiune de antrenamente. Antal Putinică a vorbit în direct la Antena 3 CNN despre calificări și marea cursă de duminică.

„Un singur antrenament în ziua de vineri, avem format de sprint, ceea ce înseamnă că de sâmbătă începem cu calificări de sprint.

Grand Prixul Statelor Unite a venit pe acest circuit din Austin, la sud-est de Austin în Texas. Este primul circuit construit special pentru Formula 1 în Statele Unite. A fost dat în folosință în 2012. Am venit în fiecare an, mai puțin în 2020, când a fost pandemia. Cinci victorii ale lui Hamilton, ultimele trei Max Verstappen. Se câștigă în general cu plecarea din linia întâi. 10 din 11 victorii au fost împărțite între pole-position și locul doi. Pe circuit, 20 de viraje are 5,5km.

Sunt foarte multe viraje care necesită atenție din partea pilotului. Urcarea de 40m până în primul viraj, mai apoi zona S-urilor largă, inițial, și mai apoi din ce în ce mai strânsă cu ieșirea.

Aș vrea să facem o comparație cu anul trecut până în acest moment. Anul trecut, 2023 a însemnat un parcurs extraordinar pentru Redbull, care a pierdut o singură victorie, practic cea din Singapore,cu 21 de reușite. Acum sunt doar șapte în sezon, toate marca Max Verstappen. Mercedes, ca motorist, a strâns opt victorii, trei cu echipa oficială, cinci cu echipa client McLaren. Și foarte interesant dacă ne uităm ce s-a întâmplat în ultimele opt curse. Practic ultimul câștigător în manșă consecutive din sezon și singurul, de altfel, este Max Versappen. În ultimele opt curse de Grand Prix am avut câștigători diferiți în serie consecutivă, dar observăm Hamilton a câștigat de două ori”, a spus Antal Putinică, în direct la Antena 3 CNN.

„Lando Norris este foarte aproape, are număr egal de podiumuri cu Max Verstappen”

De asemenea, comentatorul de Formula 1 a vorbit și despre șansele ca Lando Norris să obțină o nouă victorie, dar și despre echipa care a trișat în calificări și curse.

„O să fie extrem de complicat. Asta pentru că venim pe un cicuit pe care anul trecut a fost implementat pentru prima dată în Statele Unite acest format de sprint. Max Verstapen a câștigat sâmbătă cursa de sprint cu plecare din pole position și, mai apoi, cursa de Grand Prix de duminică cu plecarea de pe locul șase. Oscar Piastri, de urmărit, e singurul pilot care până în momentul de față a acoperit toate tururile în Grand Prix-urile de până acum în cele 18 abandonat niciodată. Lando Norris este foarte aproape, are număr egal de podiumuri cu Max Verstappen, 11 la 11.

Apropo, ar trebui să vin cu o completare ieri, în premieră, aici în studioul Antena 3 CNN am menționat faptul că o echipă de Formula 1 trișează. Cel puțin, acesta era comunicatul, nu știam echipa: Redbull, care a folosit o zonă de gri spre negru a regulamentului, în care a exploatat funcționarea primei părți, partea anterioară de sub monopostul mașinii, pe care o coborau în calificări și o ridicau în cursă”, a mai adăugat Antal Putinică.

Programul pentru Marele Premiu din SUA

Începând de sâmbătă, urmează zile pline de adrenalină la Formula 1. Piloții se întorc din vacanță, pe circuitul din SUA, cu forțe proaspete.

Vineri, 18 octombrie, ora 20:30 - Antrenamente

Sâmbătă, 19 octombrie, ora 00:15 - Calificări Sprint

Sâmbătă, 19 octombrie, ora 20:45 - Sprint

Duminică, 20 octombrie, ora 00:45 - Calificări cursă

Duminică, 20 octombrie, ora 21:45 - Cursă