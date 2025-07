Lovitură puternică pentru Kremlin. Ucrainenii l-au ucis pe adjunctul Marinei Ruse, generalul Mihail Gudkov

Potrivit guvernatorului regiunii Primorsky Krai din Rusia, Gudkov, un ofițer de rang înalt din marina rusă, a fost ucis în districtul Korenevo, lângă granița cu Ucraina.

Canalele militare rusești și ucrainene de pe Telegram au relatat anterior că Gudkov a fost ucis împreună cu alți 10 militari într-un atac ucrainean asupra unui post de comandă.

According to an announcement by the Suvorov Brotherhood on TG and VK, Major General Гудков Михаил Евгеньевич (Gudkov Mikhail Evgenievich), commander of the 155th Separate Guards Naval Infantry Brigade and deputy commander-in-chief of the Russian Navy, was eliminated. pic.twitter.com/ohVsevOwzL