Medalie de aur pentru România, la Cupa Națiunilor la Sanie, câștigată de Valentin Crețu

Sportivul român Valentin Crețu a câștigat astăzi medalia de aur la Cupa Națiunilor la Sanie, desfășurată la Winterberg, în Germania.

Sursa foto: Facebook/ Federația Română de Bob și Sanie

În competiție au luat startul 20 de concurenți. Valentin Crețu a stăpânit perfect sania și a înregistrat coborârea cu cel mai bun timp, surclasând sportivi din națiuni puternice în acestă ramură sportivă.

Astfel, Valentin a adus aurul pentru Româna, in timp ce Florian Mueller din Germania s-a clasat pe locul 2, iar Jonathan Eric Gustafson din USA a ocupat locul 3, informează Federația Română de Bob și Sanie.

Valentin Crețu este legitimat la CSO Sinaia și practică această această ramură sportivă de 23 de ani.

"Se împlinesc anul acesta 23 de ani de când am făcut prima coborâre cu sania. Când sunt întrebat cât am muncit pentru un rezultat, fie după o medalie la Campionatul Național sau o medalie internațională sau o calificare la Jocurile Olimpice, îmi vine greu să spun o durată exactă de timp.

Și asta pentru că atunci când am început acest sport mi-am dorit să devin cel mai bun. Consider că am muncit pentru acest rezultat din prima clipă în care m-am urcat pe sanie la pârtia de la Sinaia. De-a lungul timpului am întâlnit foarte mulți oameni care m-au ajutat, fiecare în felul lui și pe aceasta cale vreau să le mulțumesc tuturor", a spus sportivul de 34 de ani.

Citește și: Cristina Neagu a intrat în istoria Ligii Campionilor | Românca a marcat 1.000 de goluri!

"Sania simplu masculin se califică de pe primul loc astăzi în elita mondială"

Valentin Crețu susține că această victorie reprezintă răsplata sacrificiilor făcute de familie.

"Să fiu plecat atât de mult de acasă nu este ușor pentru ei. Tot efortul familiei, al tehnicienilor și al echipei, mă motivează. Înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Mai avem 3 etape în cadrul Cupei Mondiale, iar obiectivele noastre rămân aceleași: să reușim să scoatem maximul din fiecare coborâre, să ne păstrăm forma bună și să îmbunătățim materialele cât de mult putem.

Timpul trece rapid, calificările pentru Jocurile Olimpice de iarn sunt după 'colț', iar noi mai avem foarte multe lucruri de făcut", a mai spus Crețu după obținerea medaliei de aur.

"Felicitări, Valentin Crețu! Sania simplu masculin se califică de pe primul loc astăzi în elita mondială! Un exemplu de urmat, o carieră lungă și un sportiv puternic, Valentin Crețu a găsit rețeta câștigătoare.

Împreună cu echipa el va concura în etapa de Cupă Mondială de la Wintenberg din acest weekend. Hai, Romania!", a declarat Elena Sorina Țicu, președintele Federației Române de Bob și Sanie.