Mircea Badea, despre posibilitatea ca Harry Kane să câștige Balonul de Aur 2026: „Se discută intens asta pe planeta Pământ”

Mircea Badea (S) și atacantul Bayern München, Harry Kane. Colaj foto: Captură Antena 3 CNN / Getty Images

Mircea Badea, realizatorul emisiunii „În Gura Presei”, a vorbit, miercuri seară, despre Balonul de Aur, care urmează să fie acordat pe 26 octombrie celui mai bun fotbalist al sezonului. Mircea Badea a subliniat informația potrivit căreia câștigătorul ar fi fost anunțat, accidental, pe rețelele sociale, chiar de clubul său. Bayern München a postat o fotografie cu Harry Kane dintr-o sală de evenimente, îmbrăcat la costum, alături de descrierea „Curând începe spectacolul”. „Asta e ideea: cumva s-au dat de gol și urmează să câștige Harry Kane Balonul de Aur, tot ce se poate, dar se discută intens asta pe planeta Pământ, ceea ce este firesc”, a spus el.

„Avem știri din sport. Avem știri fix din sport. E interesantă treaba asta, zice, l-au dat de gol pe câștigătorul Balonului de Aur. Știți că e o competiție din asta fotbaliatoare, Balonul de Aur. Câștigătorul Balonului de Aur, anunțat de club pe rețelele de socializare.

Cum în mai puțin de o săptămână se va decerna Balonul de Aur, pentru prima dată în istorie, ceremonia va avea loc la Londra, iar câștigătorul ar putea fi chiar un britanic, și anume domnul Harry Kane. Harry Kane este principalul favorit pentru a câștiga trofeul. Atacantul lui Bayern München a înscris de 63 de ori în cele 65 de meciuri jucate în sezonul 2025-2026. 65 de meciuri, 63 de goluri, așa, în care a câștigat toate cele trei trofee interne disponibile pentru Bayern München.

Clubul german chiar a postat o fotografie cu Harry Kane dintr-o sală de evenimente, îmbrăcat la costum, alături de descrierea «Curând începe spectacolul». Fanii au analizat fotografia și mulți au tras concluzia că atacantul britanic a participat la ședința foto oficială de dinaintea premierii. Asta e ideea, zice: cumva s-au dat de gol și urmează să câștige Harry Kane Balonul de Aur, tot ce se poate, dar se discută intens asta pe planeta Pământ, ceea ce este firesc.

Acum, tot din sport: s-a despărțit doamna Svitolina din Ucraina de domnul Monfils din Franța. Pe dânsa o cheamă Elina Svitolina și pe domnul îl cheamă Gaël Monfils. Eu recunosc că niciodată nu mi-a plăcut de doamna... N-am fost un mare fan al jocului practicat. Nu, nu mi-a plăcut, ce să zic? Nu, nu sunt un mare fan Svitolina la tenis. Monfils, da, super spectacol, absolut, spectacol și personaj.

Dar ideea e că s-au despărțit. Și zice: la câteva zile după anunțul retragerii anticipate a lui Monfils, a zis că gata, e suficient. Nici nu știu cât are, 40 de ani sau cât are. Da, 40 de ani. Ok, a apărut știrea cu divorțul într-o postare pe rețelele sociale. Luni, Elina Svitolina a anunțat divorțul de francez și, conform cotidianului francez L'Équipe, care totuși e ditamai cotidianul de sport... Nu e cine știe ce «Giugiu-Bibi» de pe dreapta. Adică, în sensul că sunt oameni serioși, au surse, nu scriu aiurea, au visat ei noaptea sau... Hai să improvizăm, să scriem noi ceva, să dăm așa la mișto, nu.

Conform cotidianului francez L'Équipe, Svitolina l-ar fi anunțat pe Monfils despre intenția divorțului printr-un simplu apel telefonic. Deci l-a sunat și a zis: «Alo, soțul? Da, te pupă mama. Hai că divorțăm.» Cam asta ar fi ideea.

Dar de ce prin telefon? Dar de ce nu era un SMS? Sau să-i fi scris? Să-i fi lăsat un bilet pe frigider? Știți, e un banc, că zice nevastă-mea: „Mi-a scris pe frigider: «Nu mai merge deloc. La revedere». Am descris frigiderul, mergea foarte bine”.

Bun, deci printr-un simplu apel telefonic, în timp ce francezul se afla în locuința lor din Dubai, că ei, fiind multimilionari, au locuințe peste tot, inclusiv în Dubai. Și el se afla în Dubai, alături de fiica lor, pe care o cheamă Skaï. Și i-a dat telefon. A zis: «Băi, dacă tot ești în Dubai, fii atent la ce m-am gândit: rămâi tu acolo un pic așa».

Și, desigur, în anunțul despre divorț, doamna Svitolina vorbește și despre războiul ilegal și neprovocat pornit de Rusia împotriva Ucrainei. Dânsa fiind ucraineancă, și în anunțul de divorț vorbește despre război, că dânsa a fost foarte afectată emoțional și că domnul a sprijinit-o din punct de vedere emoțional. A, deci în anunțul de divorț a fost un anunț mai complex.

Deci eu am văzut asta pe Instagram, de acolo am și luat-o, de pe Instagram. Mie mi-a căzut capul, apropo de căsnicii.

Vezi dacă doamna Svitolina știa să facă ceea ce doamna Andra ne-a învățat, ne învață dânsa. Doamna Andra, cântăreață absolut celebră, ne-a spus care este secretul căsniciei sale și crede că unul dintre secrete este ceea ce a învățat-o o doamnă care, la rândul dânsei, este cântăreață de muzică populară.

Am problema asta cu numele, nu, nu o luați în alt sens. Niculina Stoian, am zis bine? Niculina Stoican? Niculina Stoican, pardon, Niculina Stoica, a învățat-o pe Andra cum să procedeze astfel încât să fie bine, să nu fie rău în căsnicie.

De asta zic. Dacă Svitolina sau Monfils s-ar fi uitat, cine știe, poate lucrurile ar fi arătat altfel”, a spus Mircea Badea.

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