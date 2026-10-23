Mircea Badea, despre restaurantul din care a fost refuzată jucătoarea de rugby Ilona Maher: „Deci este nebunie să te duci”

Mircea Badea (S) și jucătoare de rugby Ilona Maher (D). Colaj foto: Captură Antena 3 CNN / Getty Images

Realizatorul „În Gura Presei”, Mircea Badea, a vorbit, joi seară, despre restaurantul din care a fost refuzată Ilona Maher, o jucătoare profesionistă de rugby din SUA, după ce toate rezervările pentru 2026 au fost epuizate în doar 11 minute. „The Bank Tavern se autodescrie drept un mediu unic, deloc ospitalier. Deci este o nebunie să te duci”, a spus el.

„Avem știri din sport, domnule. O știre din sport mie mi se pare în felul următor, cu toată dragostea, este următoarea. Un restaurant și-a epuizat toate rezervările pentru 2026 în doar 11 minute. Unii clienți au așteptat până la 4 ani pentru un prânz.

Păi, pe lângă faptul că sună a nebunie curată, ceea ce și e, o să mă întrebați ce legătură are cu sportul asta? Este mâncare. Poză cu mâncare. Așa arată mâncarea, ok.

Mulți au încercat să o oprească pe Ilona Maher, sper că am pronunțat corect, din drumul ei pe terenul de rugby. De cele mai multe ori, adversarele ajung întinse pe gazon, în timp ce vedeta rugby-ului american... Nici nu știam că există rugby american, că e aia fotbal american. Acum aflu, știu că există rugby american.

Și totuși, când sportiva olimpică a încercat să intre într-un pub discret, ascuns pe o străduță din sud-vestul Angliei, a fost refuzată cu un simplu gest din cap. Adică, în ce sens?

În sfârșit, să mergem deci la știrea din... Să mergem, zic, la știrea din... din sport. Deci Ilona Maher este doamna asta. Deci dânsa e din SUA și a vrut să se ducă în Anglia, la The Bank Tavern din Bristol, locul care găzduiește unul dintre cele mai râvnite prânzuri, nu doar din oraș, ci, spun unii, din lume.

Au fost suficiente 11 minute pentru ca celebrul lor Sunday Lunch să fie rezervat integral pentru tot anul 2026. Imediat după deschiderea rezervărilor, pe 1 ianuarie, este chiar mai rapid decât anul trecut și de trei ori mai repede decât s-au epuizat biletele pentru festivalul Glastonbury, celebru tocmai pentru dificultatea de a obține acces.

Cu toate acestea, proprietarul localului rămâne prudent de fiecare dată. «Mă întreb dacă am reuși să vindem toate lucrurile», a declarat acesta pentru CNN. «Sunt atât de multe restaurante bune în Bristol. Suntem norocoși că oamenii continuă să facă efortul de a rezerva la noi».

Bun, dar care-i treaba? E un loc mic, fără parcare, fără sală de mese propriu-zisă. The Bank Tavern se autodescrie drept un mediu unic, deloc ospitalier. Deci este o nebunie să te duci. E o gravă bătaie de cap să te duci la un local fără parcare, deloc ospitalier. Mic, înghesuit. E corect, dar cine n-ar vrea să meargă?

Mâncarea este servită doar la prânz, la doar șapte mese, care în restul săptămânii sunt ocupate de clienți fideli, veniți pentru o halbă de bere. Cei care reușesc să prindă totuși o rezervare primesc un adevărat festin: trei cartofi copți. Ai de capul meu, trei cartofi! Asta festin, frate! Tu, când vrei să faci festin, bagi cartofi.

Nu au refuzat-o pe dânsa? Adică, în sfârșit, ce să zic? Treaba lor, da. Și deci cum s-a dus doamna și a zis «Bună ziua, mie mi-e foame», și ei au zis... au dat din cap că nu?

Așa, efortul a fost răsplătit. Ok, lista de așteptare este de 4 ani la tavernă, totuși, asta spun: pe planeta asta n-ai cum să fii sărac decât dacă ești prost ca mine, altfel n-ai cum să fii sărac. E imposibil, de altfel. E un truc psihologic. Știți că la ăștia cu gențile le-am aflat și eu de curând.

Dacă nu ești femeie pe de-a-ntregul, nu ești împlinită, n-ai rost în viață. Te-ai născut degeaba pe pământ dacă n-ai, cum se numesc alea, mă, Vuitton și Hermès, să le ai așa. Și cică la ăsta, la Hermès, unu-sus, și la un brand ăsta, că nu mă pricep, cică trebuie să te înscrii. Adică nu te duci așa la magazin: «Bună ziua, aia și aia». Nu, nu. Cică te înscrii, adică doar dacă te califici sau nu știu, trebuie să dai un extemporal ca să le dai mulți bani pentru o paporniță. Înțelegeți? E tare sau ce? Bun.

Deci, într-adevăr, uite, ăștia... Băi, un loc mic, prost, oribil, dar nu primim pe nimeni”, a spus Mircea Badea.

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