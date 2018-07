Simona Halep, prima reacţie după eliminarea favoritelor de la Wimbledon

Simona Halep spune că nu reprezintă o garanţie a câştigării de către ea a turneului de la Wimbledon faptul că numeroase favorite au părăsit deja competiţia după primele două tururi.

„Nu mă ajută cu nimic asta (n.r. - că au fost eliminate multe favorite). Nu înseamnă că o să câştig eu pentru că au pierdut ele. Fiecare meci este foarte dificil aici. Încerc doar să fiu concentrată pe ceea ce am de jucat nu împotriva cui joc şi nici le ceea ce se întâmplă pe tablou. Următorul tur este foarte important şi sunt sigură că va fi din nou greu. Am de jucat împotriva unei jucătoare dificile şi foarte talentate. Abia aştept să joc împotriva ei şi să încerc să dau ceea ce am mai bun pentru a câştiga”, a declarat, joi, Halep.

„Pe iarbă nimeni nu e favorit din punctul meu de vedere. Jucătoarele cu serviciu puternic au o şansă în plus, dar dacă reuşeşti să returnezi, după aceea este egal. Nu pot să numesc cea mai mare surpriză. Faptul că au pierdut favoritele este o surpriză pentru turneu, dar pe suprafaţa asta niciodată nu se ştie, aşa că orice se poate întâmpla”, a spus Halep.

Din Top 10 WTA, mai sunt în competiţie, în turul al treilea, Simona Halep, locul I, sportiva cehă Karolina Pliskova, locul 8 WTA, americanca Venus Williams, locul 9 WTA şi germana Angelique Kerber, locul 10 WTA, potrivit news.ro.