Rezultate zilnice Superbet Chess Classic România 2024 – A patra rundă de confruntări de la Superbet Chess Classic România 2024 s-a încheiat cu două victorii și trei remize

București, 30 iunie 2024 – A patra zi din calendarul competiției internaționale de șah a confirmat într-o oarecare măsură clasamentul de până acum: în fruntea lui se plasează în continuare Fabiano Caruana. De altfel, el și Praggnanandhaa Rameshbabu au fost singurii care au obținut victorii în a patra rundă, ceilalți Mari Maeștri care participă la Superbet Chess Classic România 2024 finalizând-o cu remize.

Deschiderea celei de-a patra zile competiționale a avut loc sâmbătă, 29 iunie, la ora 15.00, printr-o primă mutare simbolică, făcută de fondatorul Grand Chess Tour, legendarul șahist Garry Kasparov, celebrul pugilist și ambasador Superbet Cătălin Moroșanu, de CEO-ul Hidroelectrica Borbely Karoly și de fostul fotbalist, actualmente antrenor, Adrian Iencsi. Cel dintâi a ales să facă mutarea la masa lui Alireza Firouzja și Gukesh Dommaraju, iar CEO-ul Hidroelectrica a deschis partida dintre Nodirbek Abdusattorov și Maxime Vachier-Lagrave. Ambasadorul Suoerbet Cătălin Moroșanu a făcut mutarea de deschidere la masa lui Fabiano Caruana și a lui Bogdan Deac. Totodată, partida dintre Ian Nepomniachtchi și Wesley So a fost deschisă de marele fotbalist Adrian Iencsi.

Cronica rundei a IV-a

Caruana, Fabiano – Deac, Bogdan 1-0

Partida dintre Fabiano Caruana și Bogdan Deac a început ca o variantă principală din Apărarea Nimzovici. Jucătorul american a demonstrat o înțelegere foarte bună a poziției și a planului de joc, făcând pași mici și punând continuu presiune pe adversarul lui mult mai tânăr. Întâi a cucerit centrul, apoi a sacrificat un pion pe termen scurt pentru a-și activiza toate piesele și, după 34 de mutări, Bogdan a cedat presiunilor și partida s-a încheiat 1-0.

Nepomniachtchi, Ian – So, Wesley ½ - ½

Partida dintre Nepomniachtchi și So a fost una tipică pentru doi jucători care se află de mulți ani în topul mondial: bogată în teorie și cu acuratețe foarte mare. Deschiderea a fost „o spaniolă” varianta „anti-berlineză”, cu un schimb rapid de dame și un joc lung în care s-a luptat pentru câmpuri și exploatarea slăbiciunilor. Judecând timpul de gândire: sub 20 de minute de gândire în primele 20 de mutări, ambii jucători cunoșteau foarte bine deschiderea. Chiar dacă americanul a obținut un pion în plus la mutarea 25, nu a reușit să îl păstreze și să îl valorifice, iar partida s-a încheiat cu o remiză 30 de mutări mai târziu.

Praggnanandhaa, Rameshbabu – Giri, Anish 1-0

"Queen’s Gambit" e în „trending” și printre șahiștii din topul mondial! Nu știm dacă au văzut sau nu serialul, dar în partida de ieri, Pragg a lansat o invitație către Giri de a juca Gambitul Damei, iar Giri „a acceptat” provocarea. Totuși... ceva nu a mers bine pentru reprezentantul Olandei. Dacă în partida anterioară spuneam despre cei doi jucători că în primele 20 de mutări nu gândiseră încă 20 de minute, la mutarea 20 Anish Giri mai avea sub 10 minute pe ceas din cele două ore alocate. Și nu doar timpul a fost o problemă pentru jucător, întrucât două mutări mai târziu a fost nevoit să dea o calitate (adică să schimbe un turn pe un nebun). Tot ce mai putem spune este doar că Pragg a fost Beth Harmon în această partidă, iar Giri a cedat după 80 de mutări de luptă.

Firouzja, Alireza – Gukesh, Dommaraju ½ - ½

Și Firouzja a încercat să „îi calce pe urme” lui Beth Harmon în partida de ieri, dar Gukesh pare că s-a uitat ceva mai atent la serial, întrucât a jucat partida cu o acuratețe de 99.8%. Procentul atât de aproape de perfecțiune indică atât o pregătire teoretică excelentă, cât și o înțelegere deosebită a poziției. Totuși, nici Firouzja nu s-a lăsat cu mult mai prejos, iar partida s-a încheiat cu o remiză.

Abdusattorov, Nodirbek – Vachier-Lagrave, Maxime ½ - ½

Abdusattorov – Vachier-Lagrave: Chiar dacă la o primă vedere putem observa că albul are pe tablă o regină pe care negrul nu o are, la o privire mai atentă observăm că este vorba despre o echivalență materială. Chiar dacă părea că negrul are inițiativa și că reușește să „culeagă” din pionii albi, motorul ne spune că Abdusattorov nu a pierdut nicio secundă controlul poziției și nici partida nu a dovedit contrariul, fiind încheiată prin șah etern dat de MVL, semn că nu a găsit vreo variantă de câștig.

Rezultate runda IV

Fabiano Caruana - Bogdan Deac – 1 - 0 Ian Nepomniachtchi - Wesley So - ½ - ½ Praggnanandhaa Rameshbabu - Anish Giri - 1 - 0 Alireza Firouzja - Gukesh Dommaraju - ½ - ½ Nodirbek Abdusattorov - Maxime Vachier-Lagrave - ½ - ½

Clasamentul după runda IV

Caruana Fabiano – 3 puncte Praggnanandhaa Rameshbabu – 2,5 puncte Gukesh Dommaraju - 2,5 puncte Vachier-Lagrave Maxime – 2 puncte Nepomniachtchi Ian – 2 puncte So Wesley – 2 puncte Firouzja Alireza – 2 puncte Abdusattorov Nodirbek - 1,5 puncte Giri Anish – 1,5 puncte Deac Bogdan – 1 punct

Programul rundei a V-a

Runda a cincea va începe duminică, 30 iunie, la ora 15.00, la Grand Hotel Bucharest și se va disputa după cum urmează:

Maxime Vachier-Lagrave - Fabiano Caruana Gukesh Dommaraju - Nodirbek Abdusattorov Anish Giri - Alireza Firouzja Wesley So - Praggnanandhaa Rameshbabu Bogdan Deac - Ian Nepomniachtchi

Prima mutare simbolică va fi făcută astăzi de legendarul șahist și fondator al Grand Chess Tour Garry Kasparov, aflat în București pentru a cincea oară.

